Мобилизация во время войны: юрист разъяснил, освобождает ли "белый билет" от призыва и кто непригоден к службе

Адвокат отмечает, что сейчас в Украине могут мобилизовать всех военнообязанных, но в приоритете — боевой опыт

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В условиях войны призыв происходит с определенными изменениями, а в ряды ВСУ могут вступать даже военнообязанные с "белым билетом".

Как проходит мобилизация в нашей стране, какая волна проходит сейчас, что такое "белый билет" и кто не подлежит призыву — все эти вопросы "Телеграфу" разъяснил адвокат с более 12-летним стажем Дмитрий Цыплицкий, основатель и управляющий Адвокатского бюро "Дмитрия" Цыплицкого", региональный представитель молодежного комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины NextGen в Харьковской области.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Так, Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" закреплено, что мобилизация может быть общей или частичной и проходит открыто или скрыто.

Как поясняет адвокат, существуют следующие виды мобилизации:

Частичная мобилизация может проходить в отдельных местностях государства, а также касаться определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

может проходить в отдельных местностях государства, а также касаться определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. Целевая мобилизация может проводиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий, а также в восстановительный период для ликвидации последствий военных действий.

может проводиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий, а также в восстановительный период для ликвидации последствий военных действий. Общая мобилизация – проводится одновременно по всей территории Украины и касается всей национальной экономики, органов государственной власти, других госорганов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Как отмечает Цыплицкий, с начала полномасштабного вторжения в Украине действует именно общая мобилизация, которая проходит в 4 этапа.

Первая волна – призывают оперативных резервистов, бывших военнослужащих и ветеранов АТО и ООС. Вторая волна – призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, и военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Третья волна – офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Четвертая волна – все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации (не имеют ограничений по возрасту, состоянию здоровья и т.п.).

Так, 15 марта 2022 года началась "вторая волна" мобилизации – призыв резервистов, не попавших в "первую волну", и военных, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. Впоследствии, 23 мая, Рада продлила срок всеобщей мобилизации еще на 3 месяца.

"Однако это еще не означает переход к "третьей волне". О "третьей волне" должно быть отдельное решение Генштаба", — подчеркивает юрист.

По его словам, "волны" мобилизации – это условное разделение, обозначающее, какие категории людей находятся в приоритете на призыв.

"В настоящее время приоритет предоставляется резервистам второй очереди и людям с боевым опытом, но это не значит, что мобилизуют только их. То есть мобилизовать могут всех военнообязанных, но приоритет предоставляется людям с боевым опытом", — пояснил Цыплицкий.

Что такое "белый билет"

Как объясняет юрист, военный билет – учетный военный документ, который выдается во время призыва на военную службу в силовые структуры. Типы военных билетов делятся на билеты, предусматривающие военную службу, и на билеты, освобождающие полностью или частично гражданина от военной службы.

"Белый военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Но не все так просто, "белый цвет" еще не означает освобождения от мобилизации", — отмечает Цыплицкий.

Существуют так называемые категории "белого билета" :

Категория "В" (ограниченная пригодность) – призывники, ограниченно пригодные к военной службе, которые освобождаются от прохождения службы и засчитываются в реверс (запас). В мирное время призыву не подлежат. Предусматривает наличие определенных заболеваний, выявленных военно-врачебной комиссией и подтвержденных при дальнейшем обследовании. К примеру, кишечные инфекционные болезни, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для военной службы в мирный период. А вот в военное время такие пациенты считаются ограниченно пригодными. Категория "Г" (временная непригодность) – призывники, не подлежащие военной службе по состоянию здоровья временно. Призывники данной категории получают отсрочку от службы в армии, которая, в свою очередь, зависит от серьезности заболевания и может составлять от 6 до 12 месяцев. Эта категория присваивается после острых хронических заболеваний, травм, операционных хирургических вмешательств, нарушений функциональности опорно-двигательного аппарата. Категория "Д" (полная непригодность) – призывники, которые вообще не могут состоять на учете военной подготовки и полностью освобождаются от службы в силовых структурах. В этом случае речь идет о таких заболеваниях, как туберкулез тяжелой степени, ВИЧ, сифилис, вредные опухолевидные наросты, тяжелая степень сахарного диабета, шизофрения, эпилепсия, даунатизм или умственная недостаточность, а также существенные отклонения функциональности зрительного и слухового аппарата. желудочно-кишечного тракта, дефекты развития или полное отсутствие верхних или нижних конечностей, отсутствие жизненно важных органов. На получение "белого билета" могут рассчитывать и наркозависимые.

В целом, рассказал Цыплицкий, "белый билет" означает категорию пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости человека. Пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет только Военно-врачебная комиссия (ВВК), подчеркнул адвокат.

Военно-врачебной комиссией определяются следующие типы ограниченности к службе :

Ограниченно годен к военной службе;

Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Как пояснил юрист, в условиях военного положения люди, "ограниченно пригодные к военной службе" и "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время", могут быть призваны во время мобилизации. Освобождаются от мобилизации только те граждане, которые имеют "белый билет" категории "Непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

Особенности состояния здоровья лиц с ограниченной годностью учитываются при призыве на службу. Именно военно-врачебная комиссия определяет, какие виды службы и работы в соответствии с возрастом, специальностью или болезнью противопоказаны призывнику.

"Подчеркиваю, что вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только соответствующая военно-врачебная комиссия. Ни один диагноз частной клиники не может быть основанием для исключения лица из военного учета. Такую справку можно лишь предоставить медикам ВВК в консультативных целях, чтобы упростить им процесс установление четкого диагноза", — сообщил Цыплицкий.

Читайте также: Категория Общество Мобилизация в Украине: военком рассказал, кто может быть призван только по желанию В связи с продлением военного положения в стране пополняют ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований

Каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний – дополнительно врачами других специальностей. После завершения осмотра каждый врач записывает в учетную карточку призывника (на сборном пункте – в Карточку медицинского осмотра призывника на сборном пункте) вывод о годности, временной непригодности или полной непригодности к срочной военной службе.

Добавим, что под мобилизацию подпадают граждане от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность.

Кто не подлежит мобилизации

Тех, кто не может быть мобилизован, определяет статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации такие военнообязанные :

забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Как объясняет юрист, речь идет о так называемой "военной броне". В то же время бронирование касается только тех работников, без которых фактически невозможно надлежащее функционирование предприятия, а не вообще всех работников с него. Списки таких лиц составляет Министерство экономики (по заявкам профильных министерств) и согласовывает Министерство обороны;

лица с инвалидностью или временно непригодные к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;

те, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

те, кто воспитывает ребенка, страдающего тяжелыми болезнями, среди которых перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, детский церебральный паралич, психические расстройства, сахарный диабет (весь перечень заболеваний — в законе);

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больным человеком (супругом/женой\детьми\родителями), нуждающимся в постоянном уходе;

те, у кого жена (муж), кто-то из родителей имеет инвалидность I или II группы;

опекуны людей с инвалидностью, являющихся недееспособными;

занятые постоянным уходом за человеком с инвалидностью I или II группы, или тем, кто нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других людей, способных осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который проходит военную службу;

народные депутаты Украины;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Адвокат отмечает, что люди с инвалидностью, а также категории лиц, указанных выше, могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Кроме того, юрист сообщил, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, а также педагогические работники учреждений общего среднего образования (при условии не менее 0,75 ставки);

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции определенных категорий (подробнее в законе).

Такие граждане, добавил Цыплицкий, могут быть призваны на военную службу по согласию.

Напомним, пока в Украине идет так называемая вторая волна мобилизации. О третьем этапе призыва Генштаб уведомит отдельно. Согласно закону, на период "третьей волны" мобилизации приоритет будет отдаваться офицерам запаса и военнообязанным, окончившим военные кафедры университетов.

Как сообщал "Телеграф", выехать из Украины за границу во время войны могут граждане с "белым билетом", но только при условии непригодности к военной службе. Другие категории "белого билета" не дают военнообязанным право пересекать границу Украины.