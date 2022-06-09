Мобілізація під час війни: юрист роз'яснив, чи звільняє "білий квиток" від призову та хто непридатний до служби

Адвокат зазначає, що наразі в Україні мобілізувати можуть усіх військовозобов’язаних, але в пріоритеті - бойовий досвід

В Україні продовжується загальна мобілізація. В умовах війни призов відбувається із певними змінами, а до лав ЗСУ можуть вступати навіть військовозобов’язані з "білим квитком".

Як проходить мобілізація в нашій країні, яка хвиля триває наразі, що таке "білий квиток" і хто не підлягає призову – всі ці питання "Телеграфу" роз’яснив адвокат з понад 12-річним стажем Дмитро Ципліцький, засновник і керуючий Адвокатського бюро "Дмитра Ципліцького", регіональний представник молодіжного комітету Національної асоціації адвокатів України NextGen у Харківській області.

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Так, Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" закріплено, що мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Як пояснює адвокат, є такі види мобілізації:

Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Цільова мобілізація – може проводитися з метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня та їх наслідків, а також у відбудовний період для ліквідації наслідків воєнних дій.

– може проводитися з метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня та їх наслідків, а також у відбудовний період для ліквідації наслідків воєнних дій. Загальна мобілізація – проводиться одночасно на всій території України і стосується всієї національної економіки, органів державної влади, інших держорганів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Як зазначає Ципліцький, від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє саме загальна мобілізація, яка проходить у 4 етапи:

Перша хвиля – призивають оперативних резервістів, колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО та ООС. Друга хвиля – призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації, та військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Третя хвиля – офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри університетів. Четверта хвиля – усі громадяни віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації (не мають обмежень за віком, станом здоров'я тощо).

Так, 15 березня 2022 року розпочалася "друга хвиля" мобілізації – призов резервістів, які не потрапили до "першої хвилі", та військових, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Згодом, 23 травня, Рада продовжила термін загальної мобілізації ще на 3 місяці.

"Проте, це ще не означає перехід до "третьої хвилі". Про "третю хвилю" повинно бути окреме рішення Генштабу", — підкреслює юрист.

За його словами, "хвилі" мобілізації – це умовний поділ, який позначає, які категорії людей перебувають у пріоритеті на призов.

"Наразі пріоритет надається резервістам другої черги і людям з бойовим досвідом, та це не означає, що мобілізують лише їх. Тобто мобілізувати можуть усіх військовозобов’язаних, але пріоритет надається людям з бойовим досвідом", — роз’яснив Ципліцький.

Що таке "білий квиток"

Як пояснює юрист, військовий квиток – обліковий військовий документ, який видається під час призову на військову службу до силових структур. Типи військових квитків поділяються на квитки, які передбачають військову службу, і на квитки, що звільняють повністю або частково громадянина від військової служби.

"Білий військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров'я. Але не все так просто, "білий колір" ще не означає звільнення від мобілізації", — зауважує Ципліцький.

Існують так звані категорії "білого квитка":

Категорія "В" (обмежена придатність) – призовники, які обмежено придатні до військової служби, які звільняються від проходження служби та зараховуються в реверс (запас). У мирний час призову не підлягають. Передбачає наявність певних захворювань, виявлених військово-лікарською комісією та підтверджених при подальшому обстеженні. Наприклад, кишкові інфекційні хвороби, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні гарячки, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз та наслідки інфекційних та паразитарних хвороб є протипоказом для військової служби в мирний період. А от у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними. Категорія "Г" (тимчасова непридатність) – призовники, які не підлягають військовій службі за станом здоров'я тимчасово. Призовники даної категорії отримують відстрочку від служби в армії, яка в свою чергу залежить від серйозності захворювання і може становити від 6 до 12 місяців. Ця категорія присвоюється після гострих хронічних захворювань, травм, операційних хірургічних втручань, порушення функціональності опорно-рухового апарату. Категорія "Д" (повна непридатність) – призовники, які взагалі не можуть перебувати на обліку військової підготовки і повністю звільняються від служби в силових структурах. У цьому випадку йдеться про такі захворювання, як туберкульоз важкого ступеня, ВІЛ, сифіліс, шкідливі пухлиноподібні нарости, важка ступінь цукрового діабету, шизофренія, епілепсія, даунатізм або розумова недостатність, а також істотні відхилення функціональності зорового і слухового апарату, бронхіальна астма, виразка органів шлунково-кишкового тракту, дефекти розвитку або повня відсутність верхніх чи нижніх кінцівок, відсутність життєво важливих органів. На отримання білого квитка можуть розраховувати і наркозалежні.

Загалом, розповів Ципліцький, "білий" квиток означає категорію придатності громадянина до служби й до мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності особи. Придатність згідно з видом та ступеню захворюваності визначає лише Військово-лікарська комісія (ВЛК), підкреслив адвокат.

Військово-лікарською комісією визначаються такі типи обмеженості до служби:

Обмежено придатний до військової служби;

Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Як пояснив юрист, в умовах воєнного стану особи, "обмежено придатні до військової служби" та "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час", можуть бути призваними під час мобілізації. Звільняються ж від мобілізації лише ті громадяни, які мають "білий квиток" категорії "Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Особливості стану здоров'я осіб з обмеженою придатністю враховуються під час призову на службу. Саме військово-лікарська комісія визначає, які види служби та роботи відповідно до віку, спеціальності чи хвороби протипоказані призовнику.

"Наголошую, що висновок про непридатність до військової служби має право зробити тільки відповідна військово-лікарська комісія. Жоден діагноз приватної клініки не може бути підставою для виключення особи з військового обліку. Таку довідку можна лише надати медикам ВЛК у консультативних цілях, аби спростити їм процес встановлення чіткого діагнозу", — повідомив Ципліцький.

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Кожен призовник проходить повноцінний медичний огляд хірургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, а за умови наявності медичних показань – додатково лікарями інших спеціальностей. Після завершення огляду кожен лікар записує в облікову картку призовника (на збірному пункті – у Картку медичного огляду призовника на збірному пункті) висновок про придатність, тимчасову непридатність або повну непридатність до строкової військової служби.

Додамо, що під мобілізацію підпадають громадяни від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов’язок.

Хто не підлягає мобілізації

Тих, хто не може бути мобілізованим, визначає стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі військовозобов’язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами держвлади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Як пояснює юрист, мова йде про так звану "військову бронь". Водночас бронювання стосується лише тих працівників, без яких, фактично, неможливе належне функціонування підприємства, а не загалом всі працівники з нього. Списки таких осіб складає Міністерство економіки (за заявками профільних міністерств) і погоджує Міністерство оборони;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;

ті, на утриманні кого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

ті, хто виховує дитину, хвору на тяжкі хвороби, серед яких перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, дитячий церебральний параліч, психічні розлади, цукровий діабет (весь перелік захворювань — у законі);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою особою (чоловіком\дружиною\дітьми\батьками), яка потребує постійного догляду;

ті, у кого дружина (чоловік), хтось із батьків має інвалідність I чи II групи;

опікуни людей з інвалідністю, які є недієздатними;

зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи ІІ групи, або людиною, що потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

народні депутати України;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Адвокат зауважує, що люди з інвалідністю, а також категорії осіб, зазначених вище, можуть бути призвані на військову службу за їх згодою і тільки за місцем проживання.

Крім того, юрист повідомив, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти і докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ й організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (за умови не менш як 0,75 ставки);

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції певних категорій (детальніше в законі).

Такі громадяни, додав Ципліцький, можуть бути призвані на військову службу за згодою.

Нагадаємо, поки в Україні триває так звана друга хвиля мобілізації. Про третій етап призову Генштаб повідомить окремо. Відповідно до закону, на період "третьої хвилі" мобілізації пріоритет віддаватиметься офіцерам запасу та військовозобов’язаним, які закінчили військові кафедри університетів.

Як повідомляв "Телеграф", виїхати з України за кордон під час війни можуть громадяни з "білим квитком", але лише за умови непридатності до військової служби. Інші категорії "білого квитка" не дають військовозобов'язаним права перетинати кордон України.