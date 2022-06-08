Чи можна власнику "білого квитка" ігнорувати повістку і що робити в такому разі

Порядки денний у військкомат можуть видаватися і знятим з військового обліку військовозобов’язаним

В Україні після початку повномасштабного вторгнення росії було оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Наприкінці травня їх продовжили щонайменше до 23 серпня, а це означає, що повістки можуть прийти всім військовозобов’язаним особам віком від 18 до 60 років. Втім, перш ніж бути направленими до ЗСУ, всі вони проходять медичну комісію, яка робить висновки щодо придатності призовника до військової служби. Але й ті, кого визнали непридатними, все одно можуть отримати повістку.

Ті військовозобов’язані, у яких виявили проблеми зі здоров’ям, отримують так званий "білий квиток" — документ, який свідчить про те, що особа була повністю знята з обліку або отримала тимчасове відстрочення. Як розповів адвокат юридичної компанії "Міллер" Олексій Носов у коментарі НВ, нині таких видають два види — відповідний або непридатний.

У документі може бути зазначена тимчасова непридатність або обмежена придатність. Втім, навіть якщо призовника визнали непридатним, то повістку він все одно може отримати.

Однак, це не означає, що його одразу ж направлять у військову частину чи фронт. Найчастіше перша повістка видається з метою уточнення даних про військовозобов’язаного.

Якщо військовозобов’язаний, якого повністю зняли з обліку, отримав повістку, наприклад, після зміни місця проживання, то йому все одно доведеться пройти у військкомат і пред’явити там свої документи, що підтверджують зняття з військового обліку.

Щодо осіб, які до війни вважалися обмежено придатними чи непридатними у мирний час, то зараз вони теж підлягають мобілізації, хоч і часто їх залучають до служби у тилових підрозділах та штабах. Втім, у цьому випадку все індивідуально та залежить від стану здоров’я та висновків медкомісії.

Нагадаємо, звільнити від військової служби можуть не лише через стан здоров’я, а й з інших причин. "Телеграф" раніше докладно пояснював кого і чому не братимуть до армії під час мобілізації.