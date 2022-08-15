Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

Верховна Рада ухвалила запропоновані президентом Володимиром Зеленським рішення щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці – до 21 листопада. Обидва законопроекти підтримали по 328 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

Таким чином, було ухвалено законопроекти №7664 (про продовження воєнного стану) та №7665 (про продовження мобілізації). Вони триватимуть ще 90 діб.

За фракціями та групами розподіл голосів "за" такий:

Слуга народу — 219

Європейська солідарність — 20

Батьківщина — 14

Платформа за життя та мир- 16

За майбутнє — 11

Голос — 8

Довіра — 15

Відновлення України — 7

Позафракційні – 18