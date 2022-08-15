Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію: до якої дати
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Верховна Рада ухвалила запропоновані президентом Володимиром Зеленським рішення щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці – до 21 листопада. Обидва законопроекти підтримали по 328 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк
Таким чином, було ухвалено законопроекти №7664 (про продовження воєнного стану) та №7665 (про продовження мобілізації). Вони триватимуть ще 90 діб.
За фракціями та групами розподіл голосів "за" такий:
Слуга народу — 219
Європейська солідарність — 20
Батьківщина — 14
Платформа за життя та мир- 16
За майбутнє — 11
Голос — 8
Довіра — 15
Відновлення України — 7
Позафракційні – 18