Мобілізація триває: у ЗСУ назвали умову, за якої можуть припинити видавати повістки на вулицях

Чоловіки як правило не сповіщають військкомати про зміну свого сімейного статусу чи переїзд

Мобілізацію в Україні незабаром буде продовжено на новий тримісячний строк – у Раду уже внесено відповідні президентські ініціативи. Разом з тим продовжиться і практика видачі повісток чоловікам у громадських місцях, яка обурює громадян настільки, що вони підписали петицію про її заборону. Тим часом у Збройних Силах України пояснили, за якої умови вони можуть припинить роздавати повістки на вулиці.

Як розповів виданню Liga.net начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, таким чином Міноборони збирає та актуалізує дані про військовозобов’язаних. За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають територіальні центри комплектування про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились чи у них з’явились діти. "Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях", – сказав Горбач.

Він також пояснив, що роздача повісток з метою уточнення даних відбувається у громадських місцях тому, що вручати повістки за домашніми адресами малоефективно – люди не відчиняють двері. "Тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей", – розповів Горбач.

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І додав, що під час такої роздачі ТЦК разом із органами поліції можуть перевірити документи чоловіка, встановити його особу і видати повістку про необхідність подати свіжі відомості про себе. "Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому", — пояснив військовий.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у ЗСУ пояснили, чому не призивають до війська в першу чергу саме добровольців.