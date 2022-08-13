Мобілізація в Україні: як перевірити видану повістку на законність

Повістка – важливий документ, тому оформлена вона має бути у строгій відповідності до закону

Мобілізація через розпочату росією війну в Україні триває і незабаром буде продовжена на новий тримісячний строк – президент Володимир Зеленський уже вніс необхідні законопроекти. Разом з тим триває видача повісток військовозобов’язаним українцям, в тому числі у громадських місцях. Це робиться з метою збору та уточнення інформації, але при цьому викликає незадоволення у громадян. Часом у них є запитання до якості оформлення документу.

Як пояснила "Українській правді. Життя" юристка гарячої лінії Асоціації правників України з надання безкоштовної правової допомоги громадянам Анна Оржеховська, процедура вручення повістки прописана у законі та має бути чітко дотримана. Зокрема, важливо звернути увагу на наявність оригінальної печатки районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки "Штампи на кшталт "Для довідок" вважаються недійсними", — зазначила вона.

Загалом, за процедурою людина, якій вручають повістку, має в першу чергу поцікавитись посадами та повноваженнями тих, хто намагається видати їй цей документ. Наступним кроком іде перевірка правильності оформлення повістки – треба уважно прочитати її і перевірити усі вказані у ній дані. За необхідності варто також перевірити в інтернеті прізвище керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що неодмінно має бути у повістці? Насамперед, там мають бути вказані прізвище, ім’я та по-батькові мобілізованої особи, а також її адреса. Зазначена в документі військова спеціальність має збігатись зі спеціальністю, вказаною у військовому квитку.

Обов’язково треба перевірити і вид повістки, яку видають. Її метою може бути виклик для уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу. Також у повістці повинні бути зазначені: дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які людина повинна мати при собі. Повістка має містити печатку та підпис військового комісара.

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Якщо видана повістка містить порушення, призовник має право наполягати на складанні акту про виявлене порушення. У разі, якщо йому у цьому відмовляють, він може викликати поліцію, щоби зафіксувати факт відмови. Коли акт все ж буде складено, Оржеховська радить сфотографувати його та саму повістку. Можна також знімати на камеру свою бесіду з людьми, які вручають повістку. За необхідності варто також звертатись по допомогу до юристів.

Як писав "Телеграф", особа, якій вручають повістку, за певних умов має право відмовитись її отримувати.