Мобілізація в Україні: як перевірити видану повістку на законність
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Повістка – важливий документ, тому оформлена вона має бути у строгій відповідності до закону
Мобілізація через розпочату росією війну в Україні триває і незабаром буде продовжена на новий тримісячний строк – президент Володимир Зеленський уже вніс необхідні законопроекти. Разом з тим триває видача повісток військовозобов’язаним українцям, в тому числі у громадських місцях. Це робиться з метою збору та уточнення інформації, але при цьому викликає незадоволення у громадян. Часом у них є запитання до якості оформлення документу.
Як пояснила "Українській правді. Життя" юристка гарячої лінії Асоціації правників України з надання безкоштовної правової допомоги громадянам Анна Оржеховська, процедура вручення повістки прописана у законі та має бути чітко дотримана. Зокрема, важливо звернути увагу на наявність оригінальної печатки районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки "Штампи на кшталт "Для довідок" вважаються недійсними", — зазначила вона.
Загалом, за процедурою людина, якій вручають повістку, має в першу чергу поцікавитись посадами та повноваженнями тих, хто намагається видати їй цей документ. Наступним кроком іде перевірка правильності оформлення повістки – треба уважно прочитати її і перевірити усі вказані у ній дані. За необхідності варто також перевірити в інтернеті прізвище керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Що неодмінно має бути у повістці? Насамперед, там мають бути вказані прізвище, ім’я та по-батькові мобілізованої особи, а також її адреса. Зазначена в документі військова спеціальність має збігатись зі спеціальністю, вказаною у військовому квитку.
Обов’язково треба перевірити і вид повістки, яку видають. Її метою може бути виклик для уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу. Також у повістці повинні бути зазначені: дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які людина повинна мати при собі. Повістка має містити печатку та підпис військового комісара.
Якщо видана повістка містить порушення, призовник має право наполягати на складанні акту про виявлене порушення. У разі, якщо йому у цьому відмовляють, він може викликати поліцію, щоби зафіксувати факт відмови. Коли акт все ж буде складено, Оржеховська радить сфотографувати його та саму повістку. Можна також знімати на камеру свою бесіду з людьми, які вручають повістку. За необхідності варто також звертатись по допомогу до юристів.
Як писав "Телеграф", особа, якій вручають повістку, за певних умов має право відмовитись її отримувати.