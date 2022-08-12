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Видача повісток на вулиці: у чому сенс і чи законно це – пояснення керівника військкомату

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Армія уточнює дані про всіх військовозобов'язаних
Армія уточнює дані про всіх військовозобов'язаних

Такі повістки допомагають упорядкувати військовий облік

Президент Володимир Зеленський направив на розгляд уряду підписану українцями петицію про заборону видачі повісток чоловікам у громадських місцях. Поки це питання опрацьовують, подібна практика і дискусія навколо неї триває. Пояснив її з точки зору армії начальник Дарницького територіального центру комплектування в місті Києві полковник Руслан Тригуб.

Як розповів він в інтерв’ю "Громадському", роздача повісток може відбуватись у будь-якому місці, яке не заборонене законом. Таким чином ТЦК упорядковують військовий облік. За його словами, подібні повістки видаються не з метою одразу відправити людину на фронт. "Це означає, що треба перевірити облікові дані, сімейний стан, місце проживання, роботи, стан здоров'я. Раз на п'ять років військовозобов'язаний мусить прибувати до терцентру і проходити медичну комісію. Але 99% цього не роблять", — пояснив він.

Полковник також прокоментував думку юристів, які часом називають незаконною видачу повісток на вулиці через те, що її буцімто мають виписати у центрі комплектування. "Юристи трактують, напевно, неправильно. Повістка може бути виписана в будь-якому місці уповноваженою особою", — нагадав він. Як приклад полковник навів умовного військовозобов’язаного, що уже 10 років живе у Дарницькому районі Києва, куди переїхав з Дніпропетровської області. На роботу він за цей час влаштувався, але на облік не став. Тригуб задався питанням, яким чином таку людину можна запросити до військкомату? "Поліцейський просить у людини документ, який підтверджує особу, і на підставі цього документу людині виписують повістку та запрошують до терцентру", — дав він відповідь.

На запитання, чи не свідчить так виловлювання на вулиці про те, що держава провалює інформкампанію із заохочення громадян вступати до лав ЗСУ, Тригуб відповів: "На вулиці ніхто нікого не виловлює, бо є мобілізаційний ресурс, якого в нас достатньо. Я вважаю, що наша інформаційна політика на належному рівні. Коли в мене є вільний час — я дивлюся телевізор і бачу, що є патріотичні ролики й дуже багато позитивного відео для того, щоб підіймати патріотизм наших громадян, щоб вони бажали йти захищати свою Батьківщину".

Як повідомляв "Телеграф", на вулицях можуть видавати не всі типи повісток – юристка пояснила, які з них точно не можна отримати таким чином.

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#Мобілізація #Повістки