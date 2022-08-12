Видача повісток на вулиці: у чому сенс і чи законно це – пояснення керівника військкомату

Такі повістки допомагають упорядкувати військовий облік

Президент Володимир Зеленський направив на розгляд уряду підписану українцями петицію про заборону видачі повісток чоловікам у громадських місцях. Поки це питання опрацьовують, подібна практика і дискусія навколо неї триває. Пояснив її з точки зору армії начальник Дарницького територіального центру комплектування в місті Києві полковник Руслан Тригуб.

Як розповів він в інтерв’ю "Громадському", роздача повісток може відбуватись у будь-якому місці, яке не заборонене законом. Таким чином ТЦК упорядковують військовий облік. За його словами, подібні повістки видаються не з метою одразу відправити людину на фронт. "Це означає, що треба перевірити облікові дані, сімейний стан, місце проживання, роботи, стан здоров'я. Раз на п'ять років військовозобов'язаний мусить прибувати до терцентру і проходити медичну комісію. Але 99% цього не роблять", — пояснив він.

Полковник також прокоментував думку юристів, які часом називають незаконною видачу повісток на вулиці через те, що її буцімто мають виписати у центрі комплектування. "Юристи трактують, напевно, неправильно. Повістка може бути виписана в будь-якому місці уповноваженою особою", — нагадав він. Як приклад полковник навів умовного військовозобов’язаного, що уже 10 років живе у Дарницькому районі Києва, куди переїхав з Дніпропетровської області. На роботу він за цей час влаштувався, але на облік не став. Тригуб задався питанням, яким чином таку людину можна запросити до військкомату? "Поліцейський просить у людини документ, який підтверджує особу, і на підставі цього документу людині виписують повістку та запрошують до терцентру", — дав він відповідь.

На запитання, чи не свідчить так виловлювання на вулиці про те, що держава провалює інформкампанію із заохочення громадян вступати до лав ЗСУ, Тригуб відповів: "На вулиці ніхто нікого не виловлює, бо є мобілізаційний ресурс, якого в нас достатньо. Я вважаю, що наша інформаційна політика на належному рівні. Коли в мене є вільний час — я дивлюся телевізор і бачу, що є патріотичні ролики й дуже багато позитивного відео для того, щоб підіймати патріотизм наших громадян, щоб вони бажали йти захищати свою Батьківщину".

Як повідомляв "Телеграф", на вулицях можуть видавати не всі типи повісток – юристка пояснила, які з них точно не можна отримати таким чином.