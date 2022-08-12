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Выдача повесток на улице: в чем смысл и законно ли это – объяснение руководителя военкомата

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Армия уточняет данные обо всех военнообязанных
Армия уточняет данные обо всех военнообязанных

Такие повестки помогают упорядочить военный учет

Президент Владимир Зеленский направил на рассмотрение правительства подписанную украинцами петицию о запрете выдачи повесток мужчинам в общественных местах. Пока этот вопрос прорабатывается, подобная практика и дискуссия вокруг нее продолжаются. Объяснил ее с точки зрения армии начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб.

Как рассказал он в интервью "Громадському", раздача повесток может происходить в любом месте, не запрещенном законом. Таким образом, ТЦК упорядочивают военный учет. По его словам, подобные повестки выдаются не с целью сразу отправить человека на фронт. "Это значит, что нужно проверить учетные данные, семейное положение, место жительства, работы, состояние здоровья. Раз в пять лет военнообязанный должен прибывать в терцентр и проходить медицинскую комиссию. Но 99% этого не делают", — объяснил он.

Полковник также прокомментировал мнение юристов, которые иногда называют незаконной выдачу повесток на улице из-за того, что ее якобы должны выписать в центре комплектования. "Юристы трактуют, наверное, неправильно. Повестка может быть выписана в любом месте уполномоченным лицом", — напомнил он. В качестве примера полковник привел условного военнообязанного, который уже 10 лет живет в Дарницком районе Киева, куда переехал из Днепропетровской области. На работу он за это время устроился, но на учет не стал. Тригуб задался вопросом, каким образом такого человека можно пригласить в военкомат? "Полицейский просит у человека документ, подтверждающий личность, и на основании этого документа человеку выписывают повестку и приглашают в терцентр", — дал он ответ.

На вопрос, не свидетельствует ли так вылов на улице о том, что государство проваливает информкампанию по поощрению граждан вступать в ряды ВСУ, Тригуб ответил: "На улице никто никого не вылавливает, потому что есть мобилизационный ресурс, которого у нас достаточно. Я считаю, что наша информационная политика на должном уровне. Когда у меня есть свободное время — я смотрю телевизор и вижу, что есть патриотические ролики и очень много положительного видео для того, чтобы поднимать патриотизм наших граждан, чтобы они хотели идти защищать свою Родину».

Как сообщал "Телеграф", на улицах могут выдавать не все типы повесток – юрист объяснила, какие из них точно нельзя получить таким образом.

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#Мобилизация #Повестки