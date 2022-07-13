Прямо с улицы – на фронт? Адвокат объяснила, какие виды повесток на самом деле вручают на улице

Документ, который можно получить в общественном месте – не является "боевой" повесткой

Выдача повесток на улицах и других общественных местах – одна из наиболее горячих тем мобилизационной кампании во время полномасштабного российского вторжения. В МВД утверждают, что эта практика законна и направлена на пользу Вооруженных сил Украины. Между тем, юристы уверяют, что таким образом можно получить не всякую повестку, речь идет о конкретных их типах.

Как рассказала изданию "Слово и дело" адвокат Виктория Тютюнникова, "боевые" повестки так не раздают. Как ранее писал "Телеграф", всего в Украине существует четыре типа вызовов в военкомат.

для уточнения информации;

вызов на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную службу;

мобилизационное предписание.

Тютюнникова объясняет, что получить в общественном месте можно только первый или второй вид документа. Тогда мужчина должен явиться по вызову и предоставить все необходимые сведения о себе или пройти медосмотр.

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По словам адвоката, многие мужчины до войны годами не бывали в своем военкомате. За это время у них могло родиться трое и более детей, что дает основания для отсрочки или состояние здоровья измениться таким образом, что они стали не пригодны к военной службе. "Поэтому представители военкоматов предпринимают такие действия, чтобы выяснить, кто еще может воевать", – пояснила она.

Что касается тех, кто получил повестку-призыв, она сообщила, что после его вручения человека не отправляют сразу на фронт, ведь приоритет там предоставляется людям обученным и с боевым опытом. Поэтому сначала такие военнообязанные проходят как минимум учебные сборы, где овладевают необходимой армии специальностью.

Напомним, повестки приходят даже тем, кто не подлежит мобилизации. Происходит это именно потому, что военнообязанные граждане не предоставляют военкоматам своевременно сведения о себе.