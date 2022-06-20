Забывают о важной вещи: почему повестки приходят даже тем, кто освобожден от мобилизации

В ТЦК объяснили, почему повестки приходят даже тем, кто не подлежит мобилизации

В Украине после начала российского вторжения была объявлена всеобщая мобилизация, а мужчинам начали приходить повестки в центры комплектации (ТЦК). При том получать их начали и те, кто имеет право на освобождение от призыва или на отсрочку.

Как объяснил начальник пресс-службы Закарпатского областного ТЦК Андрей Акимов в комментарии НВ, в большинстве случаев такие ситуации происходят потому, что мужчины забывают или не знают о том, что должны информировать военкомат об изменении своего статуса.

Он подчеркнул, что ответственность за это несет не ТЦК, а каждый военнообязанный персонально.

"То есть, если у человека родились дети, он должен сообщить об этом. Если человек получил инвалидность, он приходит и просит внести изменения в его учетное дело", — сказал он.

Акимов добавил, что зачастую этого никто не делает, а потом удивляются, когда им приходит повестка.

По его словам, ТЦК имеют лишь списки военнообязанных, но они не обязаны следить за переменами в их жизни.

"Есть условно Иванов Иван Иванович. Данных никаких о нем нет, кроме того, что он стал на учет когда-то, когда был школьником. У нас есть информация, что он работает там-то и там-то. Конечно, за ним идут", — добавил Акимов.

Он также отметил, что те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, ее получат, однако для этого придется прийти в ТЦК для уточнения информации.

Читайте также: Категория Украина Могут ли частные клиники освободить призывника от мобилизации: юрист дал ответ Адвокат объяснил, кто делает заключения о пригодности или непригодности призывника к службе

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военнообязанных не подлежит мобилизации или имеет право на отсрочку во время военного положения.