Могут ли частные клиники освободить призывника от мобилизации: юрист дал ответ

Адвокат объяснил, кто делает заключения о пригодности или непригодности призывника к службе

В Украине после начала полномасштабного вторжения россии было введено военное положение, а вместе с ним объявлена всеобщая мобилизация. После этого получать повестки начали даже те военнообязанные, которые в мирное время были освобождены от призыва. Однако перед направлением на воинскую службу им всем придется пройти медосмотр.

Как объяснил "Телеграфу" адвокат с более чем 12-летним стажем Дмитрий Цыплицкий, несмотря на то, что в Украине есть несколько категорий так называемых "белых билетов", полностью освобождаются от мобилизации лишь военнообязанные, которых полностью сняли с воинского учета.

Что касается лиц с ограниченной пригодностью к несению воинской службы, то после прохождения медосмотра военно-врачебная комиссия (ВВК) сделает выводы о том, какие виды службы и работ противопоказаны призывнику. Выводы делаются с учетом возраста, специальности и болезней военнообязанного.

При этом Цыплицкий отдельно подчеркнул, что выводы о непригодности к службе может сделать только ВВК.

"Ни один диагноз частной клиники не может быть основанием для исключения лица из военного учета. Такую справку можно лишь предоставить медикам ВВК в консультативных целях, чтобы упростить им процесс установление четкого диагноза", — сказал он.

Призывника перед отправкой в воинскую часть должен осмотреть:

хирург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог.

Если имеются определенные медицинские показания, то его могут осматривать и другие специалисты. Каждый из специалистов делает свою запись о пригодности или непригодности призывника к военной службе.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие категории украинцев не подлежат призыву в военное время, а также объяснял, что подразумевают волны мобилизации.