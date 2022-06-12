Чи можуть приватні клініки звільнити призовника від мобілізації: юрист дав відповідь

Адвокат пояснив, хто робить висновки про придатність або непридатність призовника до служби

В Україні після початку повномасштабного вторгнення росії було введено воєнний стан, а разом з ним оголошено загальну мобілізацію. Після цього отримувати повістки почали навіть військові, які у мирний час були звільнені від призову. Проте перед направленням на військову службу їм усім доведеться пройти медогляд.

Як пояснив "Телеграфу" адвокат із більш ніж 12-річним стажем Дмитро Циплицький, попри те, що в Україні є кілька категорій так званих "білих квитків", повністю звільняються від мобілізації лише військовозобов’язані, яких повністю зняли з військового обліку.

Щодо осіб з обмеженою придатністю до несення військової служби, то після проходження медогляду військово-лікарська комісія (ВЛК) зробить висновки про те, які види служби та робіт протипоказані призовникові. Висновки робляться з урахуванням віку, спеціальності та хвороб військовозобов’язаного.

При цьому Циплицький окремо наголосив, що висновки про непридатність до служби може зробити лише ВЛК.

"Жоден діагноз приватної клініки не може бути підставою для виключення особи з військового обліку. Таку довідку можна лише надати медикам ВЛК у консультативних цілях, щоб спростити їм процес встановлення чіткого діагнозу", — сказав він.

Призовника перед відправкою до військової частини має оглянути:

хірург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог.

Якщо є певні медичні показання, його можуть оглядати й інші фахівці. Кожен із фахівців робить свій запис про придатність або непридатність призовника до військової служби.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які категорії українців не підлягають призову у воєнний час, а також пояснював, що мають на увазі хвилі мобілізації.