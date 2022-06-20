Забувають про важливу річ: чому повістки приходять навіть тим, хто звільнений від мобілізації

У ТЦК пояснили, чому повістки надходять навіть тим, хто не підлягає мобілізації

В Україні після початку російського вторгнення було оголошено загальну мобілізацію, а чоловікам почали приходити повістки до центрів комплектації (ТЦК). При цьому отримувати їх почали й ті, хто має право на звільнення від призову чи відстрочення.

Як пояснив начальник пресслужби Закарпатського обласного ТЦК Андрій Акімов у коментарі НВ, у більшості випадків такі ситуації відбуваються тому, що чоловіки забувають або не знають про те, що мають інформувати військкомат про зміну свого статусу.

Він наголосив, що відповідальність за це несе не ТЦК, а кожен військовозобов’язаний персонально.

"Тобто, якщо у людини народилися діти, вона має повідомити про це. Якщо людина отримала інвалідність, вона приходить і просить внести зміни до її облікової справи", — сказав він.

Акімов додав, що найчастіше цього ніхто не робить, а потім дивуються, коли їм надходить повістка.

За його словами, ТЦК мають лише списки військовозобов’язаних, але вони не повинні стежити за змінами у їхньому житті.

"Є умовно Іванов Іван Іванович. Даних ніяких про нього немає, крім того, що він став на облік колись, коли був школярем. У нас є інформація, що він працює там і там. Звичайно, за ним йдуть", — додав Акімов.

Він також зазначив, що ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, її отримають, однак для цього доведеться прийти до ТЦК для уточнення інформації.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військовозобов’язаних не підлягає мобілізації або має право на відстрочку під час воєнного стану.