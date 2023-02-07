Рада продлила мобилизацию в Украине и военное положение: на какой срок

Мобилизация и военное положение будут продлены с 19 февраля

Украинский парламент одобрил законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Их действие будет продолжено еще на 90 дней. Законопроекты были внесены президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За продление военного положения отдали свои голоса 348 народных избранника, а за продолжение сроков общей мобилизации — 344. Сообщается, что сроки обоих положений будут продолжены с 19 февраля 2022 года на 90 дней.

Железняк напомнил, что это уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

"Этот и прошлый вопрос не представлял как прошлые 4 раза секретарь СНБО, а сразу после выступлений состоялось голосование", — отметил нардеп.

Напомним, ранее мы писали о том, что 7 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение нового главы МВД. Свои голоса за кандидатуру Игоря Клименко на пост министра отдал 321 народный избранник.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада 7 февраля назначила нового главу Службы безопасности Украины. За назначение проголосовали в целом 324 депутата.