Рада назначила нового главу СБУ: он уже дал обещание

"За" назначение проголосовали в целом 324 депутата

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины. Им стал генерал Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление Президента Украины", — написал нардеп.

Народный депутат Ярослав железняк в своем Telegram-канале сообщил, что на голосовании за назначение Малюка на должность присутствовали президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО, Генеральный прокурор.

"За" назначение проголосовали в целом 324 депутата. По фракциям:

СН – 226;

ЕС – 0;

Батькивщина – 18;

Платформа за жизнь и мир — 19;

За будущее – 12;

Голос — 0;

Доверие – 15;

Восстановление Украины – 17;

Внефракционные – 17.

В своем выступлении Владимир Зеленский призвал нардепов проголосовать за назначение Малюка на данную должность подчеркнув, что его назначение будет вполне оправданным, учитывая опыт генерала.

"Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его (В.Малюка) назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону", — сказал президент.

Василий Малюк в свою очередь дал обещание "очистить" службы от предателей.

"Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях", — сказал Малюк.

Также Малюк ответил на вопрос депутата Соломии Бобровской о московской церкви:

"СБУ обнаруживает вражеских агентов в рясе. 52 уголовных производств и 19 подозрений, 6 приговоров судов. Также есть те, кого мы поменяли: одного вражеского агента в рясе поменяли на 28 наших воинов".

Что известно о новом главе СБУ

Малюк Василий Васильевич родился 28 февраля 1983 года в г. Коростышев Житомирской области. Окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности правоведение.

С 2001 года начал военную службу в органах госбезопасности.

В январе 2020 года стал первым заместителем заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В марте 2020-го Малюк был назначен первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

В 2022 году стал первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины.

18 июля 2022 года назначен на должность временно исполняющего обязанности Председателя Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников может покинуть свою должность в ближайшее время. Стало известно, что может занять его место.