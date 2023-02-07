Рада назначила нового главу СБУ: он уже дал обещание
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"За" назначение проголосовали в целом 324 депутата
Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины. Им стал генерал Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление Президента Украины", — написал нардеп.
Народный депутат Ярослав железняк в своем Telegram-канале сообщил, что на голосовании за назначение Малюка на должность присутствовали президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО, Генеральный прокурор.
"За" назначение проголосовали в целом 324 депутата. По фракциям:
- СН – 226;
- ЕС – 0;
- Батькивщина – 18;
- Платформа за жизнь и мир — 19;
- За будущее – 12;
- Голос — 0;
- Доверие – 15;
- Восстановление Украины – 17;
- Внефракционные – 17.
В своем выступлении Владимир Зеленский призвал нардепов проголосовать за назначение Малюка на данную должность подчеркнув, что его назначение будет вполне оправданным, учитывая опыт генерала.
"Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его (В.Малюка) назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону", — сказал президент.
Василий Малюк в свою очередь дал обещание "очистить" службы от предателей.
"Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент – борьба с коллаборантами на всех уровнях", — сказал Малюк.
Также Малюк ответил на вопрос депутата Соломии Бобровской о московской церкви:
"СБУ обнаруживает вражеских агентов в рясе. 52 уголовных производств и 19 подозрений, 6 приговоров судов. Также есть те, кого мы поменяли: одного вражеского агента в рясе поменяли на 28 наших воинов".
Что известно о новом главе СБУ
Малюк Василий Васильевич родился 28 февраля 1983 года в г. Коростышев Житомирской области. Окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности правоведение.
С 2001 года начал военную службу в органах госбезопасности.
В январе 2020 года стал первым заместителем заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
В марте 2020-го Малюк был назначен первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
В 2022 году стал первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины.
18 июля 2022 года назначен на должность временно исполняющего обязанности Председателя Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников может покинуть свою должность в ближайшее время. Стало известно, что может занять его место.