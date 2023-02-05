Отставка Резникова не за горами: журналисты узнали, кто может занять его место

В ОП сейчас думают над тем, куда перевести Резникова

Со следующей недели министр обороны Украины Алексей Резников покинет свою должность, как ранее и информировал "Телеграф", ссылаясь на источники в правительстве. Стало известно, кто может занять место Резникова в министерстве и какую новую должность могут получить он сам.

Стать министром обороны Украины вместо Резникова может стать начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

Команда президента на данный момент думает над вопросом о том, куда перевести Резникова, так как весь ОП уверен, что он должен остаться в команде. А тем временем Буданов ищет себе замену в ГУР МО.

"Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет" — сказал источник "УП" среди силовиков.

Не исключено, что Резников может стать новым министром юстиции, а Дениса Малюську, который сейчас занимает эту должность, могут отправить послом в одну из европейских стран.

Сам министр обороны прокомментировал свой возможный уход из Минобороны заявив, что никаких разговоров с ним о том, что он должен покинуть свое место работы, не было. Однако если так все же случится, он

"У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: "Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать, что я сделал. А все остальное — посмотрим. Но каждый раз после того, как общаюсь с УП — действительно что-то происходит, это интересный символ", — сказал Резников.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что ранее в СМИ появилась информация о добровольном желании Алексея Резникова уволиться из Минобороны. Слухи о его увольнении с должности распространяются еще в лета прошлого года.