До полиграфа дело не дошло: Лиев из Минобороны подал в отставку

Приказ об увольнении еще не подписан Алексеем Резниковым

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев уволился по собственному желанию. Ранее он обещал пройти полиграф, чтобы доказать свои проукраинские взгляды.

Об этом Лиев рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ". Заявление об увольнении со дня на день должен подписать министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление", – рассказал Лиев.

Министр обороны Украины пока еще не рассмотрел заявления об увольнении, поскольку находится в командировке. Но как только вернется, сразу вынесет свой вердикт.

Александр Лиев попал в громкий скандал из-за своей пророссийской позиции. Ранее он поддержал аннексию Крыма и оправдывал незаконный референдум на захваченных территориях.

Напомним, что сегодня стало известно о возможной отставке самого Алексея Резникова. Как сообщили источники, близкие к власти, министр обороны сам этого желает. Вероятно, его переведут в Министерство юстиции Украины, но замены на должность главы Минобороны пока нет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что глава украинской таможни и два его зама уволены с должностей. Причиной стал высокий уровень коррупции.