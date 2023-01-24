Зеленский провел "большую чистку" в регионах: уволены сразу пять губернаторов

Ряд областей остались без руководителей

Во вторник, 24 января, в руководстве страны произошел ряд перестановок. Помимо увольнения нескольких заместителей министров, должностей лишились и пять глав областных военных администраций.

Список имен уже появился на сайте Офиса президента и относительно каждого из них уже есть соответствующий указ главы государства Владимира Зеленского.

В частности речь идет о главах:

Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко;

Запорожской ОВА Александра Старуха;

Сумской ОВА Дмитрия Живицкого;

Херсонской ОВА Ярослава Янушевича;

Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Что касается Кулебы, то вместо своей старой должности он получил кресло заместителя Офиса президента. На эту должность его назначили вместо сложившего свои полномочия накануне Кирилла Тимошенко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с должности и.о. и заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры был уволен Василий Лозинский. Он был задержан на получении взятки при закупке генераторов, сумма которой составила 400 тысяч долларов.

Кроме того, с поста заместителя Генпрокурора Украины ушел Алексей Симоненко, попавший в крупный скандал после отпуска в Испании на новогодние праздники.