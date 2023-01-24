Зеленський провів "велику чистку" в регіонах: звільнено одразу п’ятьох губернаторів

Ряд областей залишилися без керівників

У вівторок, 24 січня, у керівництві країни відбулася низка перестановок. Крім звільнення кількох заступників міністрів, посад позбулися і п’ять голів обласних військових адміністрацій.

Список імен уже з’явився на сайті Офісу президента і щодо кожного з них є відповідний указ глави держави Володимира Зеленського.

Зокрема йдеться про глави:

Дніпропетровська ОВА Валентина Резніченко;

Запорізькій ОВ Олександра Старуха;

Сумський ОВА Дмитра Живицького;

Херсонська ОВА Ярослава Янушевича;

Київської ОВА Олексія Кулеби.

Щодо Кулеби, то замість своєї старої посади він отримав крісло заступника Офісу президента. На цю посаду його призначили замість Кирила Тимошенка, який склав свої повноваження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з посади в.о. та заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури було звільнено Василя Лозинського. Його було затримано на отриманні хабаря при закупівлі генераторів, сума якого склала 400 тисяч доларів.

Крім того, з посади заступника Генпрокурора України пішов Олексій Симоненко, який потрапив у великий скандал після відпустки в Іспанії на новорічні свята.