Заступник голови ОП Тимошенко написав заяву на звільнення: вже відомо, хто займе його місце

На місце Кирила Тимошенко можуть призначити голову КОВА Олексія Кулебу

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення. Раніше джерела "Телеграфа" повідомляли, що в Офісі президента будуть кадрові перестановки і Тимошенко одна з них.

Джерела "Української правди" в РНБО та Кабміні повідомляють, що Кирило Тимошенко вже написав заяву про звільнення з посади.

Також стало відомо ім’я його послідовника. Замість Кирила Тимошенка на посаду заступника голови Офісу президента України можуть назначити очільника Київської військової адміністрації Олексія Кулебу.

Крім того, у відставку підуть керівники військово-цивільних адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив кадрові зміни в уряді та правоохоронній сфері. Він записав відеозвернення, в якому наголосив, що частину кадрових рішень прийняв сьогодні, а частина буде прийнята завтра.

"Є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виконуючий обов'язки міністра інфраструктури Василь Лозинський буде звільнений. НАБУ затримало його на хабарі.