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Міністри, на вихід! Кого планують звільнити вже цього тижня

Автор
Юлія Забєліна Юлія Забєліна
Дата публікації
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Автор
Денис Шмигаль Новина оновлена 23 січня 2023, 12:44
Денис Шмигаль. Фото president.gov.ua

Вал скандалів може обернутись звільненням ряду керівників відомств

Вже цього тижня у Кабінеті міністрів можуть відбутись певні кадрові ротації. Зокрема, мова йде про відставку декількох міністрів.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у Кабміні та депутатському корпусі. Як вже раніше писало наше видання, очікується звільнення міністра палива та енергетики Германа Галущенка. Рішення по ньому вже ухвалено в Офісі президента.

Також, планують відправити у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, адже він став головою Національного олімпійського комітету. Захиталось крісло і під міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним. Також, як ми писали раніше, є претензії у влади до міністра освіти Сергія Шкарлета, однак наразі немає кандидатури на його заміну.

"Заміна Шкарлета — це скоріше на майбутнє, точно є рішення по Галущенку, буде вирішуватись доля Резнікова — його можуть зняти. Інформація щодо того, що собі дозволяють у міністерстві оборони, зокрема, й заступники Рєзнікова, ходила давно. Сьогодні (23 січня) засідання комітету ВР по контрактам (ЗМІ опублікували інформацію, що Міноборони закуповує продукти для військових за нібито завищеними цінами.Ред.), далі будуть вирішувати.

Міністерство спорту взагалі думають розформувати. Серед можливих варіантів — об’єднання з Міністерством освіти чи Мінкультом (міністерство культури та гуманітарної політики. — Ред.). Ідеологом розформування та об’єднань виступає Федоров (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації. — Ред.)", — коментує джерело у Кабміні.

Також, за словами джерела у парламенті, планується, що замість трагічно загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського так і залишиться колишній голова Нацполіції Ігор Клименко.

"На цю посаду також почали претендувати Іонушас (голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. — Ред.) та Маслов (голова комітету з правової політики, — Ред.), але 90%, що залишать Клименка, навіть в. о.", — розповідає джерело.

Серед можливих кадрових змін також відставки декількох голів ОВА. Як кажуть джерела, нових голів можуть отримати Дніпропетровська, Запорізька і Сумська області.

Також, як раніше писав "Телеграф", можливі звільнення і в Офісі президента, зокрема, двох заступників голови ОП — Олега Татарова та Кирила Тимошенка. Однак їхня доля наразі ще не вирішена.

Раніше у своєму зверненні президент Володимир Зеленський анонсував, що новий тиждень буде тижнем відповідних рішень, зокрема, у сфері оборони та закупівель.

Теги:
#Відставка #Кабмін #Міноборони #Олексій Резніков