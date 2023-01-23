Міністри, на вихід! Кого планують звільнити вже цього тижня

Вал скандалів може обернутись звільненням ряду керівників відомств

Вже цього тижня у Кабінеті міністрів можуть відбутись певні кадрові ротації. Зокрема, мова йде про відставку декількох міністрів.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у Кабміні та депутатському корпусі. Як вже раніше писало наше видання, очікується звільнення міністра палива та енергетики Германа Галущенка. Рішення по ньому вже ухвалено в Офісі президента.

Також, планують відправити у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, адже він став головою Національного олімпійського комітету. Захиталось крісло і під міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним. Також, як ми писали раніше, є претензії у влади до міністра освіти Сергія Шкарлета, однак наразі немає кандидатури на його заміну.

"Заміна Шкарлета — це скоріше на майбутнє, точно є рішення по Галущенку, буде вирішуватись доля Резнікова — його можуть зняти. Інформація щодо того, що собі дозволяють у міністерстві оборони, зокрема, й заступники Рєзнікова, ходила давно. Сьогодні (23 січня) засідання комітету ВР по контрактам (ЗМІ опублікували інформацію, що Міноборони закуповує продукти для військових за нібито завищеними цінами. — Ред.), далі будуть вирішувати.

Міністерство спорту взагалі думають розформувати. Серед можливих варіантів — об’єднання з Міністерством освіти чи Мінкультом (міністерство культури та гуманітарної політики. — Ред.). Ідеологом розформування та об’єднань виступає Федоров (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації. — Ред.)", — коментує джерело у Кабміні.

Також, за словами джерела у парламенті, планується, що замість трагічно загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського так і залишиться колишній голова Нацполіції Ігор Клименко.

"На цю посаду також почали претендувати Іонушас (голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. — Ред.) та Маслов (голова комітету з правової політики, — Ред.), але 90%, що залишать Клименка, навіть в. о.", — розповідає джерело.

Серед можливих кадрових змін також відставки декількох голів ОВА. Як кажуть джерела, нових голів можуть отримати Дніпропетровська, Запорізька і Сумська області.

Також, як раніше писав "Телеграф", можливі звільнення і в Офісі президента, зокрема, двох заступників голови ОП — Олега Татарова та Кирила Тимошенка. Однак їхня доля наразі ще не вирішена.

Раніше у своєму зверненні президент Володимир Зеленський анонсував, що новий тиждень буде тижнем відповідних рішень, зокрема, у сфері оборони та закупівель.