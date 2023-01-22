"Все буде справедливо": Зеленський анонсував "потужні кроки" щодо гучних скандалів у міністерствах та відомствах

Президент пообіцяв, що українці незабаром отримають відповіді на хвилюючі питання

Звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозінського, якого викрили на отриманні величезного хабаря, є сигналом для тих, хто своїми діями "порушує принципи справедливості", а держава незабаром здійснить більше "потужних кроків" для розв'язання наболілих питань в українському суспільстві.

Як розповів під час свого традиційного відеозвернення президент України Володимир Зеленський, правоохоронці мають всі можливості, щоб розслідувати цю справу і довести її до суду.

Глава держави зазначив, що зараз його основна увага сконцентрована на питаннях оборони, війни та зовнішньої політики, проте він також бачить про що говорять у суспільстві.

"І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлено ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо", — сказав він.

Зеленський натякнув, що це стосуватиметься питань енергетики, відносин між центральною владою та регіонами, закупівель для військових та інших речей.

"Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки", — додав він.

Крім того, президент додав, що спецслужби просунулися у питаннях людей, які заслуговують "як мінімум на введення санкцій" за свою діяльність проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у владі невдовзі можуть пройти зміни. У відставку можуть відправити міністра енергетики Германа Галущенка, заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, який відповідає за регіональну політику, та низку інших осіб.