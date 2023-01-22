Кабмін ухвалив рішення щодо в.о. міністра Лозинського, викритого в наживі на генераторах

Вердикт винесли швидко, незважаючи на вихідний день

Заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського, який виконував обов’язки глави міністерства та був викритий у хабарництві, звільнено з посади.

Про це у неділю, 22 січня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков пояснив, що Лозинського було звільнено 22 січня рішенням Кабінету міністрів.

Він нагадав, що наприкінці 2022 року розпочався процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій, – планувалося створити на базі Мінінфраструктури нове Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, при цьому під час ухвалення кадрових рішень у міністерстві хотіли зберегти інституційну пам’ять.

"Але, очевидно, не таку", — наголосив Кубраков.

Міністр інфраструктури додав, що дав доручення розпочати перевірку всіх діючих проєктів Мінрегіону.

Нагадаємо, що про обшуки та затримання Лозинського стало відомо ввечері в суботу, 21 січня, — тоді ж журналісти дізналися, що в.о. міністра підозрюють в отриманні хабара у 400 тисяч доларів (~15 млн грн) при закупівлі генераторів за контрактом на 1,8 мільярда гривень.

За даними НАБУ, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, у тому числі й для закупівлі обладнання та техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла та водопостачання. Ряд посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили присвоїти частину бюджетних коштів, для чого вступили в змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлю за завищеною майже на 280 млн грн вартістю. Підставні компанії мали передати цю суму як "винагороду". В операції з викриття злочинної групи взяли участь понад 150 працівників НАБУ. Було проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців було виявлено та вилучено 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі було затримано одного з учасників ОЗУ, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.

Фото з обшуків

Як повідомляв "Телеграф", цими вихідними в Україні спалахнув і інший скандал із закупівлями, — журналісти опублікували документи, за якими Міноборони нібито закуповувало продукти для військових за завищеними цінами.

Відповідь Міністерства оборони України виявилася несподіваною.