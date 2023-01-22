Кабмин принял решение по и.о. министра Лозинскому, уличенному в наживе на генераторах

Вердикт вынесли быстро, несмотря на выходной день

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, который исполнял обязанности главы министерства и был уличен во взяточничестве, уволен с занимаемой должности.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков объяснил, что Лозинский был уволен 22 января решением Кабинета министров.

Он напомнил, что в конце 2022 года начался процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий, — планировалось создать на базе Мининфраструктуры новое Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, при этом при принятии кадровых решений в министерстве хотели сохранить институционную память.

"Но, очевидно, не такую", — подчеркнул Кубраков.

Министр инфраструктуры добавил, что дал поручение начать проверку всех действующих проектов Минрегиона.

Напомним, что об обысках и задержании Лозинского стало известно вечером в субботу, 21 января, — тогда же журналисты узнали, что и.о. министра подозревают в получении взятки в 400 тысяч долларов (~15 млн грн) при закупке генераторов по контракту на 1,8 миллиарда гривен.

По данным НАБУ, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе и для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения. Ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть бюджетных средств, для чего вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости. Подставные компании должны были передать эту сумму как "вознаграждение". В операции по разоблачению преступной группы приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Был проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. дол. США. Также ночью задержан один из участников ОПГ, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.

Фото с обысков

Как сообщал "Телеграф", на этих выходных в Украине разгорелся и другой скандал с закупками, — журналисты опубликовали документы, по которым Минобороны якобы закупало продукты для военных по завышенным ценам.

Ответ Министерства обороны Украины оказался неожиданным.