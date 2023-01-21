Скандал с едой для ВСУ получил продолжение: руководство Минобороны вызывают "на ковер" в Раду

Руководство Минобороны вызывают в парламент

В Украине разгорелся скандал вокруг информации о том, что Министерство обороны заключило контракт на закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.

Как сообщила в своем Facebook народный депутат Марьяна Безуглая, руководство МОУ теперь придется отчитаться перед парламентариями за свои действия.

"Вызываем руководство Министерства обороны Украины на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки", — сообщила она.

Безуглая не стала называть время проведения заседания, однако сообщила, что оно пройдет в ближайшее время в закрытом формате.

При этом она пообещала позже сообщить о результатах заседания.

Как сообщалось ранее, 21 января издание ZN.ua обнародовало информацию о том, что обеспечение продуктами воинских частей в шести областях обходится в среднем в два-три раза дороже, чем если бы пищу закупали в магазинах "Сильпо" по розничным ценам.

После этого Безуглая сообщила, что аудиторская служба уже начала проверки по этому вопросу вместе с правоохранительными органами, а потому уже в ближайшее время следует ожидать резонансных выводов.