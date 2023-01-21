Скандал с едой для ВСУ получил продолжение: руководство Минобороны вызывают "на ковер" в Раду
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Руководство Минобороны вызывают в парламент
В Украине разгорелся скандал вокруг информации о том, что Министерство обороны заключило контракт на закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.
Как сообщила в своем Facebook народный депутат Марьяна Безуглая, руководство МОУ теперь придется отчитаться перед парламентариями за свои действия.
"Вызываем руководство Министерства обороны Украины на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки", — сообщила она.
Безуглая не стала называть время проведения заседания, однако сообщила, что оно пройдет в ближайшее время в закрытом формате.
При этом она пообещала позже сообщить о результатах заседания.
Как сообщалось ранее, 21 января издание ZN.ua обнародовало информацию о том, что обеспечение продуктами воинских частей в шести областях обходится в среднем в два-три раза дороже, чем если бы пищу закупали в магазинах "Сильпо" по розничным ценам.
После этого Безуглая сообщила, что аудиторская служба уже начала проверки по этому вопросу вместе с правоохранительными органами, а потому уже в ближайшее время следует ожидать резонансных выводов.