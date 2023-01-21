Новый скандал: Минобороны закупает еду для тыловых частей по завышенным ценам — документы

Контракт на организацию питания в воинских частях шести областей стоит 13,16 млрд гривен

Обеспечение военнослужащих всем необходимым, особенно в условиях полномасштабной войны является одним из приоритетных направлений работы государства. Регулярно к этому процессу приобщаются и волонтеры, однако большинство расходов легли на плечи госбюджета. Минобороны — один из основных органов, занимающийся вопросами крупных закупок, в которые помимо амуниции и оружия входят и другие расходы, в том числе питание. Но не всегда это проходит гладко, ведь находятся не совсем чистые на руку люди, стремящиеся нажиться даже на подобных вещах.

Подробное внимание этому вопросу уделили журналисты издания ZN.UA, получившие на руки контракт соглашения, заключенный Минобороны для обеспечения продуктами воинских частей в шести областях. Речь идет о Полтавщине, Сумщине, Житомирщине, Черниговщине, Черкасщине и Киевщине. Общая стоимость сделки — 13,16 млрд грн, что является огромным показателем даже в условиях "полномаштабки".

Если сравнивать цены, указанные в документе, со стоимостью товаров в промышленной сети "Сільпо" (розничные, а не оптовые — "Телеграф"), то выходит, что в большинстве случаев разница составляет 2-3 раза.

Свежий контракт Минобороны на 2023 год

За одно яйцо в Минобороны определили цену в 17 гривен, когда в магазине его можно приобрести в среднем за 7 грн. Кило картофеля в "Сільпо" можно приобрести за 8-9 грн, а в контракте его стоимость почему-то равна 22 грн. Куриное бедро предлагают закупать по 120 грн/кг, а не 80 грн/кг.

Сравнительная инфографика цен

Даже с учетом отдельной статьи договора о предоставлении услуг питания (30 млн грн, что составляет 0,2%) общая стоимость контракта очень велика. При этом в прошлогоднем контракте на обеспечение воинских частей уже упомянутых шести областей отклонение от рыночных цен не превышало 20%.

Контракт Минобороны на 2022 год

В конце 2022 года Минобороны заключило скандально дорогостоящее соглашение с ООО "Актив компани". Как выяснили журналисты, еще в 2021 году этой фирме налоговая служба аннулировала свидетельство плательщика НДС. Это было связано с непредставлением деклараций и отсутствием поставок. В 2019 году "Актив компани" попала в уголовное производство из-за подачи поддельного акта в тендер на поставку говядины для пенитенциарных учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

Учредителем и директором этой компании числится Валерий Мелеш из Белой Церкви. Ранее же ее возглавляла Татьяна Шеремет, бывшая директор ГП "Одесский воинторг" госпредприятия Минобороны "Управление торговли Южного оперативного командования".

"То есть "Актив компани", скорее всего, является "прокладкой", созданной профессионалами сферы снабжения продовольствием для военных. Эта компания уже имела мелкие госзаказы в предыдущие годы, однако ее звезда засияла только сейчас, когда информацию о закупках Минобороны полностью скрыли в Prozorro", — пишут журналисты ZN.UA.

Сейчас действительно любые старые и новые тендеры в Prozorro скрываются — якобы из соображений безопасности, чтобы россияне не смогли получать данные.

Так выглядят тендеры Минобороны

В то же время выходит, что этим моментом пользуются люди, которые пытаются специально завышать цены на продукты для военных. Понятно, что разница будет положена в чей-то карман.

Напомним, что подобная ситуация — не нова для нашего Министерства обороны. Однако в 2009 году тогдашнего главу ведомства Юрия Еханурова уволили из-за завышения цен на закупки. Пока же власти не реагируют на имеющуюся информацию, а в Минобороны на информационный запрос журналистов до сих пор не ответили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ранее волонтеры столкнулись с проблемой в закупке вооружения для ВСУ. Причем "палки в колеса" этому процессу поставили именно представители Министерства обороны.

Эту ситуацию подробно разбирал даже бывший нардеп Сергей Высоцкий, подчеркивая некорректность действий некоторых чиновников по изменению законодательства.