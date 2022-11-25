Волонтеры бьют тревогу: Минобороны усложнило процесс закупки вооружения для ВСУ - в чем проблема

Обеспечение ВСУ может попросту встать

Кабинет министров Украины своим постановлением №1275 от 11 ноября должен был упростить процедуру закупки военного снаряжения, но на деле же теперь процедура закупки любого имущества для ВСУ, прежде всего оружия, превратится в сплошное препятствие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный волонтер Дана Яровая, которая длительное время добивалась возможности получения заказов Минобороны для украинских предприятий легкой промышленности.

По ее словам, решение в пользу отечественного легпрома действительно было принято, но в то же время было отменено постановление КМУ 169 от 28.02.2022 "О некоторых вопросах осуществления оборонных закупок".

Пост Даны Яровой

"Всех. Понимаете? Всех. Это и дроны, и танки, и снаряды и все остальное, что нужно для войны. Я не буду вам писать все юридические тонкости в которых я вчера разбиралась сама, но в результате такой юридической безграмотности (здесь я просто ржу во весь голос) мы вышли по вопросам закупки вооружения на постановление КМУ "Об осуществлении закупок в условиях карантина". Да, я не ошиблась. Именно на это постановление. И да, уважаемые, она у нас еще действует, потому что карантин никто не отменял", — пишет Яровая, объясняя, что в условиях войны и военного положения закупки будут проводиться как во время карантина, что явно сделает их менее эффективными, чем того требует война.

"Давайте вы там быстренько исправите ошибку, чтобы не нужно было в паблик расписывать, как вам удалось так все феерически разхерячить. А вы предоставляете копняков исполнителям, и быстренько исправите то, что было сделано. И уберите Марьяну (очевидно нардепа Марьяну Безуглую – ред.) из комитета по Нацбезопасности", — эмоционально обратилась Яровая к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру обороны Алексею Резникову.