Волонтери б’ють на сполох: Міноборони ускладнило процес закупівлі озброєння для ЗСУ — у чому проблема

Забезпечення ЗСУ може просто стати

Кабінет міністрів України своєю постановою №1275 від 11 листопада мав спростити процедуру закупівлі військового спорядження, але насправді тепер процедура закупівлі будь-якого майна для ЗСУ, насамперед зброї, перетвориться на суцільну перешкоду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відомий волонтер Дана Ярова, яка тривалий час вимагала можливості отримання замовлень Міноборони для українських підприємств легкої промисловості.

За її словами, рішення на користь вітчизняного легпрому справді було ухвалено, але водночас було скасовано постанову КМУ 169 від 28.02.2022 "Про деякі питання здійснення оборонних закупівель".

Пост Дани Ярової

"Всіх. Розумієте? Усіх. Це і дрони, і танки, і снаряди і все інше, що потрібно для війни. Я не буду вам писати всі юридичні тонкощі в яких я вчора розбиралася сама, але в результаті такої юридичної безграмотності (тут я просто іржу на весь голос) ми вийшли з питань закупівлі озброєння на ухвалу КМУ "Про здійснення закупівель в умовах карантину". Так, я не помилилася. Саме на цю постанову. І так, шановні, вона у нас ще діє, тому що карантин ніхто не скасовував", — пише Ярова, пояснюючи, що в умовах війни і військового стану закупівлі будуть проводитися як під час карантину, що явно зробить їх менш ефективними, ніж того вимагає війна.

"Давайте ви там швиденько виправите помилку, щоб не потрібно було в паблік розписувати, як вам вдалося так все феєрично розхерячити. А ви надаєте копняків виконавцям, і швиденько виправте те, що було зроблено. І приберіть Мар’яну (очевидно нардепа Мар’яну Безуглую – ред.). ) з комітету з Нацбезпеки", — емоційно звернулася Ярова до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра оборони Олексія Резнікова.