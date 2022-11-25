ЗСУ можуть залишитися без нового озброєння – екснардеп вказав на проблему

Нове рішення Кабміну фактично зупинило процедури закупівлі боєприпасів та іншої зброї для армії

Збройні Сили України можуть залишитися без зброї та боєприпасів вже найближчим часом, виною чого стало рішення Кабміну, який фактично зупинив процедури закупівлі боєприпасів та іншої зброї для армії.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив екснардеп Сергій Висоцький, який додав, що це сталося через те, що, ухвалюючи новий документ, КМУ скасував дію старого, який відповідав якраз за закупівлю озброєнь для ЗСУ.

"Нова постанова Кабміну 1275 одним із своїх пунктів скасовувала дію постанови № 169 від 28 лютого. Цією постановою встановлювалося, що замовники оборонних контрактів можуть здійснювати попередню оплату товарів робіт та послуг на період воєнного стану. Майже всі наші закупівлі в обороні, у тому числі закупівлі боєприпасів, виробляються за попередньою оплатою, адже виробничі потужності іноземних заводів постійно розширюються з коліс!" – пояснив він.

За словами Висоцького, скасування постанови від 28 лютого призвело до того, що зараз оборонні закупівлі почали регулюватися постановами за 2019 та 2020 роки, ухвалені на час боротьби з коронавірусом.

"У них є пункти про те, що попередня оплата оборонних закупівель здійснюється відповідно до Державного оборонного замовлення (далі ДОЗ. – Ред.)! Але зараз набув чинності закон "Про військові закупівлі", яким скасували таке поняття як ДОЗ!!! Тим більше, навіть якби ДОЗ існував, під час війни ми здійснюємо закупівлі поза планом, а затвердження ДОЗа завжди було громіздкою бюрократичною процедурою!" – додав екснардеп.

За словами Сергія Висоцького, ця ситуація триває вже тиждень, і через апарати Кабміну, Міноборони та інших відомств ніяк не можуть погодити вихід із ситуації.

"Ідіотизм? Ні! Українська бюрократія у всій красі! Будемо з трусами, зате без снарядів!" – емоційно резюмує Висоцький.

Раніше на цю ситуацію вже звернула увагу відомий волонтер Дана Ярова.