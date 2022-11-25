ВСУ могут остаться без нового вооружения – экс-нардеп указал на проблему

Новое решение Кабмина фактически остановило процедуры закупки боеприпасов и другого оружия для армии

Вооруженные Силы Украины могут остаться без оружия и боеприпасов уже в ближайшее время, виной чему стало решение Кабмина, фактически остановившего процедуры закупки боеприпасов и другого оружия для армии.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-нардеп Сергей Высоцкий, добавивший, что это случилось из-за того, что принимая новый документ, КМУ отменил действие старого, который отвечал как раз за закупку вооружений для ВСУ.

"Новое постановление Кабмина 1275 одним из своих пунктов отменяло действие постановления № 169 от 28 февраля. Этим постановлением устанавливалось, что заказчики оборонных контрактов могут осуществлять предварительную оплату товаров работ и услуг на период военного положения. Почти все наши закупки в обороне, в том числе закупки боеприпасов, производятся по предварительной оплате. Ведь производственные мощности иностранных заводов постоянно расширяются с колес!" – объяснил он.

По словам Высоцкого, отмена постановления от 28 февраля привела к тому, что сейчас оборонные закупки начали регулироваться постановлениями за 2019 и 2020 года, принятые на время борьбы с коронавирусом.

"У них есть пункты о том, что предварительная оплата оборонных закупок осуществляется в соответствии с Государственным оборонным заказом (далее ГОЗ. – Ред.)! Но сейчас вступил в силу закон "О военных закупках", которым отменили такое понятие как ГОЗ!!! Тем более, даже если бы ГОЗ существовал, во время войны мы осуществляем закупки вне плана, а утверждение ГОЗа всегда было громоздкой бюрократической процедурой! Таким образом, непрофессионализм Кабмина привел к ситуации остановки даже действующих оборонных контрактов!" – добавил экс-нардеп.

По словам Сергея Высоцкого, данная ситуация продолжается уже неделю, и через аппараты Кабмина, Минобороны и других ведомств никак не могут согласовать выход из ситуации.

"Идиотизм? Нет! Украинская бюрократия во всей красе! Будем с трусами, зато без снарядов!" — эмоционально резюмирует Высоцкий.

Ранее на данную ситуацию уже обратила внимание известный волонтер Дана Яровая.