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"Волонтерский десант "Телеграфа". Юлия Забелина: "На деоккупированных территориях настоящая катастрофа. Там нужна наша помощь"

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
Дата публикации
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Автор
Юлия Забелина лично привозит людям продукты, лекарства, теплые вещи Новость обновлена 11 января 2023, 11:52
Юлия Забелина лично привозит людям продукты, лекарства, теплые вещи

Потребность в помощи растет, поэтому все желающие могут присоединиться к сборам, чтобы приближать Победу вместе

Большая война затмила большой юбилей. Десять лет назад, в 2012 году, появилось издание "Телеграф". Пройдя непростой путь, сменив нескольких владельцев и затратив много усилий, мы встали в один ряд с лидерами рынка.

Однако в бесконечном потоке новостей, мы забываем поближе знакомить вас с теми, кто, собственно, является сердцем и кровью "Телеграфа". Серией статей о нашем "волонтерском десанте" мы хотим не столько рассказать о своих достижениях, сколько призвать читателей "Телеграфа" присоединиться к нашим сборам и приближать Победу вместе.

Политический журналист "Телеграфа" Юлия Забелина почти с первых месяцев полномасштабной войны занимается помощью гражданскому населению на деоккупированных и прифронтовых территориях.

В когорте первых наша коллега побывала в освобожденной Буче и в Чернигове, где своими глазами увидела, что после себя оставил "русский мир". Юлия лично возила помощь освобожденной Херсонщине, Харьковщине и Харькову, Запорожской области, Николаеву, Донецкой области и Черниговщине. При помощи западных партнеров и друзей удается снабжать людей элементарным — продуктами питания, "гигиеной", лекарствами, а еще и фонариками, свечами, теплыми вещами. Ситуация на освобожденных территориях особенно тяжелая.

Люди неделями (а кое-где месяцами) находятся без света, газа, тепла, воды. В Херсоне еду до сих пор готовят на кострах, в освобожденных поселках Харьковщины температура в домах не поднимается выше 4-5 градусов. Несмотря на помощь западных партнеров, определенные сопутствующие потребности приходится закрывать за свой счет и с помощью сборов, в которых, в частности, участвовали и читатели "Телеграфа".

"Постоянно большие потребности в гигиене, товарах для детей, ведь с этим западные фонды помогают меньше. Они видят, что помощь идет из рук в руки, для них это важно, ведь они уже столкнулись с определенными злоупотреблениями отдельных должностных лиц в Украине. Парадоксально, но поток помощи кое-где уменьшается, а потребность в ней с каждым днем только растет», — говорит Юлия.

Также журналистка занимается точечно помощью фронту. Из последнего - вместе с друзьями передали нашей аэроразведке планшет и металлоискатель. Сейчас собирает средства для группы аэроразведки из 113-й бригады, которая работает в направлениях Кременная и Бахмут на БпАК "ВАЛК-1" (присоединиться можно по ссылке).

БпАК "ВАЛК-1" — тактический беспилотный авиационный роботизированный комплекс, имеющий большие преимущества для разведки по сравнению с известными Mavic 3, особенно в условиях низких температур.

Если хотите помочь, то это можно сделать по реквизитам: 4731 2196 4871 5484.

Или написать Юлии лично.

Теги:
#Кременная #Гуманитарка #Бахмут #Юлия Забелина #БпАК "ВАЛК-1"