Херсонец в оккупации спас беспилотник ВСУ и после освобождения вернул его военным

После замены нескольких запчастей "Лелека" продолжит помогать "палить" врага

Счастливый финал получила история с беспилотником "Лелека", который подразделение аэроразведки "Люфтваффе" Криворожской бригады теробороны потеряло летом этого года в Херсонской области. "Самолетик" нашел местный житель и, несмотря на реальную угрозу, смог сохранить до освобождения родного села. После небольшого ремонта БПЛА вернется к выполнению задач, а отважного украинца ждет награда.

Вместе с артиллеристами подразделение "Люфтваффе" активно приближало деоккупацию Херсонской области, помогая уничтожать вражескую технику. В один из июльских дней аэроразведка так же удачно отработала на этом направлении, но "увидела" еще несколько целей – танк и три бронированные машины.

- На тот момент запас батареи нашего "Лелеки" уже был критический, но мы решили летать до упора, чтобы завершить дело, — рассказал "Телеграфу" руководитель подразделения аэроразведки Николай Колесник. – Вели самолет визуально, но внезапно поднялся встречный ветер, и дотянуть до контролируемой украинскими войсками территории не удалось. Связь потеряли в районе Высокополья, пытались найти, прочесывая окрестности, но враг начал обстрел, поиск мы вынуждены были прекратить и попрощались с этим БПЛА. Но он свою задачу в этом случае выполнил на 100 процентов – артиллерию откорректировал.

Николай Колесник: "Эта история тянет на экранизацию"

Каково же было удивление люфтваффовцев, когда через несколько месяцев им позвонил производитель "Лелеки" и сообщил, что БПЛА цел и находится у коллег "по небу". Вскоре подразделение его получило. Как выяснилось, все это время летательный аппарат хранил нашедший его в поле местный житель.

– Самолет сел, как планер, невредимый на открытую территорию, где его и нашел селянин, – продолжает рассказ Николай. – Он понял, что техника дорогая – это видно и по камере, и вообще по виду БПЛА, и подумал, что она должна быть украинская, потому что орки не искали. Мужчина ночью перенес "Лелеку" домой, замотал в рядно и спрятал у себя на чердаке. Если бы россияне нашли у него этот беспилотный аппарат, то, во-первых, его пытали бы, а потом просто расстреляли. Человек действительно рисковал своим здоровьем, свободой и жизнью!

В общем, это один случай на миллион, потому что мы не каждый день теряем самолеты. Да, их враг порой сбивает, но так, чтобы он разрядился, упал и был сохранен гражданским в условиях оккупации – это история, которая тянет на экранизацию! Потому что техника, хоть и стоит десятки тысяч долларов, но сегодня она есть, завтра ее нет. А вот поступок мужчины имеет большое значение.

Владимир с Херсонщины несколько месяцев прятал "Лелеку" с риском для жизни

На днях, по словам Николая, его бойцам наконец-то удалось встретиться с героем, к этому присоединились и "специальные" коллеги, и разведчики, и военные, которым мужчина передал "Лелеку" сразу после освобождения села.

- Ребята дали мне трубку и я поговорил с херсонцем – его зовут Владимир, ему за 60 лет, – отмечает Николай. – Скромный и правильный человек, настоящий мужчина. Он вместе с односельчанами натерпелся, пока там находились россияне, беды эти твари там натворили! Главное, что он сам уцелел и у нашего подразделения теперь есть настоящий друг. Мы уже работаем над тем, чтобы отблагодарить его по-человечески, поэтому еще обязательно навестим его всем подразделением. Кроме того, я уже подал рапорт командованию, чтобы представить Владимира к государственной награде.

Также Николай Колесник добавил, что спасенный херсонцем "Лелека" после замены нескольких запчастей продолжит помогать "палить" врага.