Херсонець в окупації врятував беспілотник ЗСУ та після звільнення повернув його військовим

Після заміни кількох запчастин "Лелека" продовжить допомагати "палити" ворога

Щасливий фінал набула історія з безпілотником "Лелека", який підрозділ аеророзвідки "Люфтваффе" Криворізької бригади тероборони втратив влітку цього року на Херсонщині. "Літачок" знайшов місцевий мешканець і, попри реальну загрозу, зміг зберегти до звільнення рідного села. Після невеличкого ремонту БПЛА повернеться до виконання завдань, а на відважного українця чекає нагорода.

Разом з артилеристами підрозділ "Люфтваффе" активно наближав деокупацію Херсонської області, допомагаючи нищити ворожу техніку. В один з липневих днів аеророзвідка так само вдало відпрацювала на цьому напрямку, але "побачила" ще кілька цілей – танк та три броньовані машини.

- На той момент запас батареї нашого "Лелеки" вже був критичний, та ми вирішили літати до упору, щоб завершити справу, – розповів "Телеграфу" керівник підрозділу аеророзвідки Микола Колесник. – Вели літак візуально, але раптово піднявся зустрічний вітер, і дотягнути до контрольованої українськими військами території не вдалось. Зв'язок втратили в районі Високопілля, намагалися знайти, прочісуючи околиці, але ворог почав обстріл, пошук ми були змушені припинити та попрощались з цим БПЛА. Але він своє завдання в тому випадку виконав на 100 відсотків – артилерію відкоригував.

Микола Колесник: "Ця історія тягне на екранізацію"

Яким же було здивування люфтваффівців, коли за кілька місяців їм зателефонував виробник "Лелеки", та повідомив, що БПЛА цілий і знаходиться у колег "по небу". Невдовзі підрозділ його отримав. Як з’ясувалось, весь цей час літальний апарат зберігав місцевий мешканець, який знайшов його у полі.

- Літак сів, як планер, неушкоджений на відкриту територію, де його і знайшов селянин, – продовжує розповідь Микола. – Він зрозумів, що техніка вартісна – це видно і по камері, і загалом по виду БПЛА, і подумав, що вона має бути українська, бо орки не шукали. Чоловік вночі переніс "Лелеку" додому, замотав в рядно і заховав у себе на горищі. Якби росіяни знайшли в нього цей безпілотний апарат, то, по-перше, його б катували, а потім просто розстріляли. Людина стовідсотково ризикувала власними здоров’ям, свободою і життям!

Загалом це один випадок на мільйон, бо ми не кожного дня втрачаємо літаки. Так, їх ворог часом збиває, але отак, щоб він розрядився, впав і був збережений цивільним в умовах окупації, – це історія, що тягне на екранізацію! Бо техніка, хоч і коштує десятки тисяч доларів, але сьогодні вона є, завтра її нема. А от вчинок чоловіка має велике значення.

Володимир з Херсонщини кілька місяців переховував "Лелеку" з ризиком для життя

Днями, за словами Миколи, його бійцям нарешті вдалось зустрітись з героєм, до цього долучились і "спеціальні" колеги, і розвідники, і військові, яким чоловік передав "Лелеку" відразу після звільнення села.

- Хлопці дали мені слухавку і я поговорив з херсонцем – його звати Володимир, йому за 60 років, — зазначає Микола. – Скромна і правильна людина, справжній чоловік. Він разом з односельцями натерпівся, поки там перебували росіяни, лиха ці тварі там накоїли! Головне, що він сам вцілів і в нашого підрозділу тепер є справжній друг. Ми вже працюємо над тим, щоб віддячити йому по-людськи, тож ще обов’язково завітаємо до нього в гості всім підрозділом. Крім того, я вже подав рапорт командуванню, щоб представити Володимира до державної нагороди.

Також Микола Колесник додав, що врятований херсонцем "Лелека" після заміни кількох запчастин продовжить допомагати "палити" ворога.