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Розбиті села та залишки ворожої техніки: як виглядає звільнена частина Херсонщини (репортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Звільнена частина Херсонщини. 16 листопада 2022 Новина оновлена 17 листопада 2022, 14:39
Звільнена частина Херсонщини. 16 листопада 2022. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Російська окупація несе тільки смерть і руйнування.

Після того, як 11 листопада Збройні сили України звільнили Херсон і відтіснили росіян на лівий берег Дніпра, на деокупованих територіях продовжуються стабілізаційні заходи.

Звільнені села Херсонської області перебувають у жахливому стані. В багатьох населених пунктах зруйновані інфраструктурні об'єкти. Будинки і дороги розбиті, на околицях стоять спалені автомобілі і військова техніка.

В Херсонській області і в самому Херсоні побував кореспондент "Телеграфу". Як виглядає Херсонщина після звільнення — дивіться у репортажі.

Херсонська область 16.11.2022
Частина Херсонської області повернулася до України
Херсонська область 16.11.2022
Окупанти залишили після себе руїни
Херсонська область 16.11.2022
На околицях доріг стоїть спалена військова техніка рф
Херсонська область 16.11.2022
Херсонська область 16.11.2022
Розбитий російський танк
Херсонська область 16.11.2022
Херсонська область 16.11.2022
В області багато спалених легкових автомобілів

А ось це легендарна Чорнобаївка. Від росіян там залишилася лише купа спаленого металобрухту. Саме там раніше дислокувався штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян. Його разом із командиром влучними ударами знищили українські воїни.

Херсонська область 16.11.2022
А це Чорнобаївка
Херсонська область 16.11.2022
Херсонська область 16.11.2022
ЗСУ не раз завдавали ударів по ворожій техніці

В Херсоні і на його околицях теж можна побачити спалені автомобілі і розгромлену військову техніку. Руйнувань зазнали і житлові будинки.

Херсонська область 16.11.2022
ЗСУ звільнили Херсон після восьми місяців окупації
Херсонська область 16.11.2022
В місті є спалені будинки
Херсонська область 16.11.2022
Зруйнована інфраструктура
Херсонська область 16.11.2022

Безпекова ситуація в регіоні досі залишається нестабільною – російські війська замінували абсолютно всі важливі об’єкти інфраструктури Херсону та Херсонської області.

В області працюють піротехнічні служби, які намагаються щонайшвидше розмінувати території. Влада закликає громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.

Херсонська область 16.11.2022
Росіяни замінували всі важливі об’єкти Херсону
Херсонська область 16.11.2022
В регіоні тривають розмінування
Херсонська область 16.11.2022
У Херсоні ще небезпечно
Херсонська область 16.11.2022
Громадян закликають не поспішати повертатися в деокуповані райони

Як повідомлялося раніше, всі вісім місяців поки Херсон перебував в окупації росіяни намагалися встановити свої правила. Як зараз херсонці розправляються з символікою окупантів — дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

Теги:
#Херсон #Окупація #Росія