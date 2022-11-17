Розбиті села та залишки ворожої техніки: як виглядає звільнена частина Херсонщини (репортаж)

Російська окупація несе тільки смерть і руйнування.

Після того, як 11 листопада Збройні сили України звільнили Херсон і відтіснили росіян на лівий берег Дніпра, на деокупованих територіях продовжуються стабілізаційні заходи.

Звільнені села Херсонської області перебувають у жахливому стані. В багатьох населених пунктах зруйновані інфраструктурні об'єкти. Будинки і дороги розбиті, на околицях стоять спалені автомобілі і військова техніка.

В Херсонській області і в самому Херсоні побував кореспондент "Телеграфу". Як виглядає Херсонщина після звільнення — дивіться у репортажі.

Частина Херсонської області повернулася до України

Окупанти залишили після себе руїни

На околицях доріг стоїть спалена військова техніка рф

Розбитий російський танк

В області багато спалених легкових автомобілів

А ось це легендарна Чорнобаївка. Від росіян там залишилася лише купа спаленого металобрухту. Саме там раніше дислокувався штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян. Його разом із командиром влучними ударами знищили українські воїни.

А це Чорнобаївка

ЗСУ не раз завдавали ударів по ворожій техніці

В Херсоні і на його околицях теж можна побачити спалені автомобілі і розгромлену військову техніку. Руйнувань зазнали і житлові будинки.

ЗСУ звільнили Херсон після восьми місяців окупації

В місті є спалені будинки

Зруйнована інфраструктура

Безпекова ситуація в регіоні досі залишається нестабільною – російські війська замінували абсолютно всі важливі об’єкти інфраструктури Херсону та Херсонської області.

В області працюють піротехнічні служби, які намагаються щонайшвидше розмінувати території. Влада закликає громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.

Росіяни замінували всі важливі об’єкти Херсону

В регіоні тривають розмінування

У Херсоні ще небезпечно

Громадян закликають не поспішати повертатися в деокуповані райони

Як повідомлялося раніше, всі вісім місяців поки Херсон перебував в окупації росіяни намагалися встановити свої правила. Як зараз херсонці розправляються з символікою окупантів — дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".