Розбиті села та залишки ворожої техніки: як виглядає звільнена частина Херсонщини (репортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 710
Російська окупація несе тільки смерть і руйнування.
Після того, як 11 листопада Збройні сили України звільнили Херсон і відтіснили росіян на лівий берег Дніпра, на деокупованих територіях продовжуються стабілізаційні заходи.
Звільнені села Херсонської області перебувають у жахливому стані. В багатьох населених пунктах зруйновані інфраструктурні об'єкти. Будинки і дороги розбиті, на околицях стоять спалені автомобілі і військова техніка.
В Херсонській області і в самому Херсоні побував кореспондент "Телеграфу". Як виглядає Херсонщина після звільнення — дивіться у репортажі.
А ось це легендарна Чорнобаївка. Від росіян там залишилася лише купа спаленого металобрухту. Саме там раніше дислокувався штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян. Його разом із командиром влучними ударами знищили українські воїни.
В Херсоні і на його околицях теж можна побачити спалені автомобілі і розгромлену військову техніку. Руйнувань зазнали і житлові будинки.
Безпекова ситуація в регіоні досі залишається нестабільною – російські війська замінували абсолютно всі важливі об’єкти інфраструктури Херсону та Херсонської області.
В області працюють піротехнічні служби, які намагаються щонайшвидше розмінувати території. Влада закликає громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.
Як повідомлялося раніше, всі вісім місяців поки Херсон перебував в окупації росіяни намагалися встановити свої правила. Як зараз херсонці розправляються з символікою окупантів — дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".