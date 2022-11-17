"Руський мир" тут не потрібен: як розправляються з символікою окупантів у Херсоні (репортаж)

Російські прапори та символіка повертаються на заслужене місце

Довгі вісім місяців Херсон перебував під гнітом окупантів, проте з кожним новим днем після звільнення все більше повертається до українських витоків.

"Телеграф" приготував фоторепортаж, як херсонці "сумують" за російськими загарбниками.

Окупанти активно хвалилися весь цей час, як запроваджують свої правила, системи, паспорти на території Херсонської області, піарили свій псевдореферендум, проте подивіться, як там уже обдерли агітаційні плакати росії. А як тільки будуть вирішені першочергові проблеми, їх з радістю зовсім знімуть.

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Портрети путіна, якими так любили прикрашати свої робочі місця колаборанти та загарбники, посіли своє законне місце на підлозі.

Портрет кривавого диктатора зайняв місце, на яке заслуговує

Спокуса потоптатися по обличчю путіна була занадто велика

Разом із портретами путіна на підлозі тепер замість ганчірочок і російські триколори.

Яка держава, такий і прапор

Туди ж до сміття вирушає та інша Z-символіка.

Пережитки "руського миру" швидко утилізують у Херсоні

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що росіяни захопили Херсон на початку березня, і до 11 листопада він був під їх контролем, перш ніж Збройні сили України не повернули місто.

Як повідомляв "Телеграф", тепер там масово знаходять свідчення злочинів окупантів, зокрема, катівні.