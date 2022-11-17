"Русский мир" тут не нужен: как попирают символику оккупантов в Херсоне (репортаж)
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Российские флаги и символика возвращаются на заслуженное место
Долгих восемь месяцев Херсон находился под гнетом оккупантов, однако с каждым новым днем после освобождения все больше возвращается к украинским истокам.
"Телеграф" приготовил фоторепортаж, как херсонцы "скучают" по российским захватчикам.
Оккупанты активно хвастались все это время, как вводят свои правила, системы, паспорта на территории Херсонской области, пиарили свой псевдореферендум, — однако посмотрите, как там уже ободрали агитационные плакаты рф. А как только будут решены первостепенные проблемы, их с радостью и вовсе снимут.
Портреты путина, которыми так любили декорировать свои рабочие места коллаборанты и захватчики, заняли свое законное место на полу.
Вместе с портретами путина на полу теперь вместо тряпочек и российские триколоры.
Туда же к мусору отправляется и прочая Z-символика.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, что россияне захватили Херсон в начале марте, и до 11 ноября он был под их контролем, прежде чем Вооруженные силы Украины не вернули город.
Как сообщал "Телеграф", теперь там массово находят свидетельства преступлений оккупантов, в частности, пыточные.