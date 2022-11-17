"Русский мир" тут не нужен: как попирают символику оккупантов в Херсоне (репортаж)

Российские флаги и символика возвращаются на заслуженное место

Долгих восемь месяцев Херсон находился под гнетом оккупантов, однако с каждым новым днем после освобождения все больше возвращается к украинским истокам.

"Телеграф" приготовил фоторепортаж, как херсонцы "скучают" по российским захватчикам.

Оккупанты активно хвастались все это время, как вводят свои правила, системы, паспорта на территории Херсонской области, пиарили свой псевдореферендум, — однако посмотрите, как там уже ободрали агитационные плакаты рф. А как только будут решены первостепенные проблемы, их с радостью и вовсе снимут.

Фальсификация референдума не помогла россиянам в Херсоне

Добровольно-принудительная выдача паспортов рф тоже не русифицировала херсонцев

Молодые семьи тоже выбирают квартиры не в россии

Украинская медицина скоро вернется в Херсон

Портреты путина, которыми так любили декорировать свои рабочие места коллаборанты и захватчики, заняли свое законное место на полу.

Портрет кровавого диктатора занял место, которого заслуживает

Соблазн потоптаться по лицу путина был слишком велик

Вместе с портретами путина на полу теперь вместо тряпочек и российские триколоры.

Какое государство, такой и флаг

Туда же к мусору отправляется и прочая Z-символика.

Пережитки "русского мира" быстро утилизируют в Херсоне

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что россияне захватили Херсон в начале марте, и до 11 ноября он был под их контролем, прежде чем Вооруженные силы Украины не вернули город.

Как сообщал "Телеграф", теперь там массово находят свидетельства преступлений оккупантов, в частности, пыточные.