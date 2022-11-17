Разбитые села и остатки вражеской техники: как выглядит освобожденная часть Херсонщины (репортаж)

Российская оккупация несет только смерть и разрушения.

После того, как 11 ноября Вооруженные силы Украины освободили Херсон и оттеснили россиян на левый берег Днепра, на деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные меры.

Освобожденные села Херсонской области находятся в ужасающем состоянии. Во многих населённых пунктах разрушены инфраструктурные объекты. Дома и дороги разбиты, в окрестностях стоят сожженные автомобили и военная техника.

В Херсонской области и в самом Херсоне побывал корреспондент "Телеграфа". Как выглядит часть Херсонщины после освобождения — смотрите в репортаже.

Часть Херсонской области вернулась в Украину

Оккупанты оставили после себя руины

В окрестностях дорог стоит сожженная военная техника рф

Разбитый российский танк

В области много сожженных легковых автомобилей

А вот это легендарная Чернобаевка. От россиян там осталась только куча сожженного металлолома. Там раньше дислоцировался штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян. Его вместе с командиром точными ударами уничтожили украинские воины.

А это Чернобаевка

ВСУ не раз наносили удары по вражеской технике

В Херсоне и в его окрестностях тоже можно увидеть сожженные автомобили и разгромленную военную технику. Разрушены и жилые дома.

ВСУ освободили Херсон после восьми месяцев оккупации

В городе есть сожженные дома

Разрушенная инфраструктура

Ситуация безопасности в регионе до сих пор остается нестабильной – российские войска заминировали абсолютно все важные объекты инфраструктуры Херсона и Херсонской области.

В области работают пиротехнические службы, пытаются как можно быстрее разминировать территории. Власти призывают граждан не спешить возвращаться в деоккупированные районы Херсонской области, потому что там все еще есть риски для гражданского населения.

Россияне заминировали все важные объекты Херсона

В регионе продолжаются разминирования

В Херсоне еще опасно

Граждан призывают не торопиться возвращаться в деоккупированные районы

Как сообщалось ранее, все восемь месяцев, пока Херсон находился в оккупации, россияне пытались установить свои правила. Как сейчас херсонцы расправляются с символикой оккупантов — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".