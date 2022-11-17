Разбитые села и остатки вражеской техники: как выглядит освобожденная часть Херсонщины (репортаж)
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Российская оккупация несет только смерть и разрушения.
После того, как 11 ноября Вооруженные силы Украины освободили Херсон и оттеснили россиян на левый берег Днепра, на деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные меры.
Освобожденные села Херсонской области находятся в ужасающем состоянии. Во многих населённых пунктах разрушены инфраструктурные объекты. Дома и дороги разбиты, в окрестностях стоят сожженные автомобили и военная техника.
В Херсонской области и в самом Херсоне побывал корреспондент "Телеграфа". Как выглядит часть Херсонщины после освобождения — смотрите в репортаже.
А вот это легендарная Чернобаевка. От россиян там осталась только куча сожженного металлолома. Там раньше дислоцировался штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян. Его вместе с командиром точными ударами уничтожили украинские воины.
В Херсоне и в его окрестностях тоже можно увидеть сожженные автомобили и разгромленную военную технику. Разрушены и жилые дома.
Ситуация безопасности в регионе до сих пор остается нестабильной – российские войска заминировали абсолютно все важные объекты инфраструктуры Херсона и Херсонской области.
В области работают пиротехнические службы, пытаются как можно быстрее разминировать территории. Власти призывают граждан не спешить возвращаться в деоккупированные районы Херсонской области, потому что там все еще есть риски для гражданского населения.
Как сообщалось ранее, все восемь месяцев, пока Херсон находился в оккупации, россияне пытались установить свои правила. Как сейчас херсонцы расправляются с символикой оккупантов — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".