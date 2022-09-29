Не бачу підстав, що війна завершиться за три місяці - керівник підрозділу аеророзвідки Микола Колесник

Український військовослужбовець Микола Колесник розповів, що думає про мобілізацію в росії та коли закінчиться війна

Військовослужбовець Микола Колесник в рубриці "По суті" на YouTube-каналі "Телеграфу" розповів про те, чому не можна легковажно ставитись до мобілізації у росії, яку загрозу несуть іранські дрони та скільки ще триватиме війна. Щоб подивитись відео — прогортайте до кінця матеріалу.

- Яка ситуація наразі у Кривому розі та в цілому, в області? Бо останні дні були неспокійні

- Зараз у ворога безсилля від того, що вони нічого не можуть протиставити на полі бою і вони б’ють виключно по цивільним об’єктам, по критичній інфраструктурі. Кривий ріг був на межі екологічної та технологічної катастрофи. По одному з об’єктів критичної інфраструктури прилетіло десять ракет, була загроза затоплення частини міста, підвищення рівня води у Інгульці. Це для того, аби ускладнити логістику нашому військовому угрупуванню, яке знаходилось на іншому березі. Тільки своєчасні заходи, які були прийняті керівництвом міста, військової адміністрації, працівників комунальних підприємств, завадили цьому. Вони працювали просто під ракетами.

Це врятувало місто, це напряму загрожувало жителям Кривого рогу, загрожувало фронту. Бо вода прибувала по 60 см на годину.

Наш підрозділ аеророзвідки приймав участь у фіксації терористичної атаки.

Це було видовище не для слабкодухих. Потужність вибуху на перший погляд не залишала місту шансів впоратись з цим. Але вдалось вирішити критичну фазу.

Якщо б цього не зробити було, то вода на одному з центральних проспектів міста була би до третього поверху.

- Вони хотіли затопити місто і завадити певним наступальним діям на фронті? Зокрема, на півдні

- Так. Головне — перешкоджання на фронті. Тому що вони хотіли завадити логістиці, забезпеченню, підвезенню підкріплення. Вони — людожери. Чомусь ми інколи чуємо про них, що вони друга армія в світі, але я би взагалі слово армія не застосовував би до цієї зграї недолюдей, ґвалтівників, вбивць та мародерів. Вони не будуть гребувати жодними засобами і ми до цього маємо бути готовими завжди.

- Вони нещодавно оголосили мобілізацію. В Україні дві думки щодо цього: одні трохи легковажно відносяться, а інші кажуть, що ці додаткові 300 тисяч (чи навіть більше) несуть загрозу на фронті, тому що це — додаткове гарматне м’ясо. Яка ваша думка?

- Як би я презирливо не ставився до них, але й легковажити не буду. Ні про які 300 тисяч мова не йде, будуть мобілізувати мільйон, а це до фіга. Не всі в них алкоголіки чи бомжі, яких ми бачимо в роликах тік-току. Росія постійно воює, вона має військовий досвід. Їх буде дуже багато і вони будуть стріляти. Призиваються ті, хто знає артилерійську справу, хто сидів в танку, хто має військові професії, хто брав участь у різних війнах. Це велике навантаження на фронт. Тому легковажити не треба, бо я бачу, якою ціною нам даються звільнені села та міста. За кожну посадку йдуть бої. Легко на дивані сидіти і розповідати, як ми їх вб’ємо однією лівою, але послухайте президента: за добу кладуть в землю по 50 людей, одних з найкращих.

А хоче хтось показати, як він буде їх вбивати, нехай іде до воєнкомату, ми чекаємо.

Найголосніше в ефірі зазвичай звучать ті, хто про війну читає у Фейсбуці. Але вони навіть не кажуть, скільки в їхніх містах загиблих або безвісти зниклих.

Мені здавалось, що після Іловайську та Дебальцевого цифри були страшні, але кількість безвісти зниклих зараз в рази більша, ніж тоді.

- Що потрібно для беззаперечної перемоги України? Зараз у владі лунають думки, що війна закінчиться за три місяці після падіння Донецьку та Луганську.

- На мою думку, війна швидко не закінчиться. Я не бачу жодних речей, які б допомогли за три місяці закінчити війну. Зараз Дніпро розбирає наслідки ударів. Запоріжжя, Кривий ріг… Якщо інфраструктуру будуть бити ракетами, то нам треба думати, як цивільне населення проживе ці три місяці. І опалювальний сезон.

Такі речі кажуть ті, хто не буде брати Донецьк та Луганськ. Я б тут прислухався до Генштабу, Головнокомандуючого.