"Партія війни" у кремлі має домінуючий вплив на путіна: політолог про анексію і нові загрози

Андрій Золотарьов поділився з "Телеграфом" враженнями від "референдумного" поспіху рф

Плани росії щодо офіційного визнання результатів так званих "референдумів" на окупованих українських територіях є намаганням кремля легітимізувати анексію за прикладом кримського кейсу. Україні та світу загрожує нова ескалація, яку теоретично можуть зупинити дієві відповіді колективного Заходу.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи можливі наслідки "параду референдумів" на українському півдні та сході, а також загрозу продовження війни з росією.

"В першу чергу це намагання, пам`ятаючи про "кримський консенсус", коли злетів рейтинг путіна, створити щось на кшталт "таврійського консенсусу" або донбаського. Фактично це досить такий собі непрогнозований крок. Ми бачили, як після саміту ШОС стрімко почали розвиватися події. Таке враження, що зараз "партія війни" у кремлі фактично має домінуючий вплив на путіна. По-друге, пам'ятаємо, як трохи більше тижня тому швиденько все почало розгортатися з "референдумами", як з коліс, так би мовити. Навіть не стали заморочуватися з такими дрібницями, як хоча б створити вигляд того, що відбувається щось на зразок референдуму, а імітували його", — зазначає він.

Експерт аргументує також, що, наприклад, в Запорізькій області проголосували лише 39 тисяч людей, а фактично це менше, ніж 2% населення регіону, "тож таким чином казати про якусь легітимність взагалі не варто".

За його словами, такі поспішні кроки підганяються під внутрішнього російського споживача, тому що "в кремлі дуже добре розуміють, що світ цього не визнає (адже рф намагається легітимізувати вкрадене) окрім таких "впливових" країн, як Венесуела, Північна Корея або якихось африканських держав, наприклад, Зімбабве".

"Ніхто цього не визнає. Інша справа — яка буде реакція колективного західного світу на цю події. Якщо буде щось за прикладом Криму, то фактично ми зможемо казати про те, що в черговий раз Україну зраджують. Саме тому що після таких подій відбувається фактично анексія частини території країни — вперше після Другої світової війни та де-факто це злам правил і норм існування світу. Тому потрібна адекватна реакція", — каже політолог.

Він також додав, що далі потрібно слідкувати, як будуть реагувати партнери України, хоча вже лунали заяви про невизнання, "але ми дуже часто бачили дуже потужні заяви і на їх тлі досить такі слабкі дії".

"У цьому випадку можна погодитися с президентом України щодо неможливості будь-яких перемовин та політичного діалогу з москвою в таких умовах. Якщо країна анексує територію, то це веде до ескалації війни. Водночас це відбувається на фоні мобілізації, яка проходить в рф. А будь-який військовий знає, що мобілізація це — війна", — наголошує Андрій Золотарьов.

Нагадаємо, путін збирає депутатів держдуми рф до кремля, аби оголосити про анексію окупованих Донеччини, Луганщини, а також Запорізької та Херсонської областей. Проведення заходу заплановано на п'ятницю, 30 вересня.

"Телеграф" також повідомляв, що після нещодавного оголошення "голосувань" в окупованих російською федерацією Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях 23 вересня окупаційна влада розпочала поспіхом так звані "референдуми" щодо приєднання територій до рф. Цирк на захоплених територіях сході і півдня України тривав до 27 вересня.