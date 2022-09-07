У росії назвали нову дату "референдуму" на окупованих територіях України

Окупанти постійно змінюють дату псевдореферендумів через успіхи ЗСУ

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф окупанти знову назвали дату так званого "референдуму" на окупованих територіях України.

З відповідною заявою виступив віцеспікер Ради Федерації та секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, передає прокремлівське видання РИА-Новости. У росії хочуть провести псевдореферендум у символічну дату — День народної єдності 4 листопада.

"Референдуми на Донбасі та на звільнених територіях буде правильно і символічно провести у День народної єдності 4 листопада ", — заявив Турчак.

Кремль розраховує на те, що йому вдасться провести "референдуми" у Донецькій та Луганській областях, а також у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях вже до кінця осені. Напередодні в росії перенесли "референдуми" через військову ситуацію на фронті.

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) загарбники та колаборанти готують мешканців міста до "референдуму". А ось в окупованому Херсоні багато російської пропаганди, проте немає реклами "референдуму". До речі, ЗСУ у Мелітополі знищили будівлю, де росіяни вели активну підготовку до псевдореферендуму.