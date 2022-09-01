У кремлі змінили терміни "референдумів" на захоплених територіях України: що вирішили цього разу

Дати проведення "референдумів" залежать від розвитку військової ситуації в Україні

Російський кремль розраховує на те, що йому вдасться провести "референдуми" на Донеччині та Луганщині, а також у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях вже до кінця прийдешньої осені.

Відповідну інформацію у четвер, 1 вересня, посилаючись на п'ять джерел, близьких до адміністрації російського президента, повідомило видання РБК, відзначивши, що сценарій організації "референдумів" у вересні, ймовірніше за все, реалізований не буде.

Також зазначаться, що під час підготовки до "референдумів" на захоплених росією українських територіях, окупаційна "влада" нібито орієнтувалася на те, що проведення голосування щодо "приєднання" до рф, може пройти "у близькій чи віддаленій перспективі" в залежності від військової ситуації.

Що стосується "близької" дати, то колаборанти мали на меті провести "референдуми" у вересні, водночас під "віддаленою" ж датою розглядали листопад.

"Тобто проміжок, починаючи з умовного 11 вересня як точки відліку і закінчуючи приблизно 4-7 листопада", — уточнили співрозмовники видання.

Наразі ж чітко зрозуміло, що сценарій, в рамках якого "референдуми" на окупованих територіях пройдуть у вересні, скоріше за все, не буде реалізований Головною причиною такої відстрочки джерела називають те, що російські війська досі не вийшли на адміністративні кордони у Донецькій області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада, котра нібито спростовує факт підготовки "референдумів" у тимчасово окупованих регіонах України, закликала українську владу надати жителям окупованих територій можливість самостійно обирати свою подальшу долю.

Також нагадаємо, як ватажок бойовиків на Донбасі відкинув ймовірність проведення "референдуму" найближчим часом і пояснив, чому