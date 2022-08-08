Це не ми: пєсков вразив цинічними заявами про ЗАЕС та "референдуми" в Україні

російська сторона продовжує заперечувати свою причетність щодо своїх кривавих злочинів в Україні

путінський поплічник дмитро пєсков цинічно прокоментував жорсткий обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі, заперечивши причетність російської армії. А також звернувся до українського президента Володимира Зеленського із закликом надати жителям окупованих територій можливість провести так звані "референдуми".

Як пишуть росЗМІ, відповідну інформацію речник президента росії оприлюднив у понеділок, 8 серпня, наголосивши, що удари, які нібито наносить Україна по Запорозькій атомній електростанції, можуть потягнути за собою катастрофічні наслідки для великої кількості територій.

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"Обстріли Україною Запорізької АЕС — надзвичайно небезпечна діяльність, яка загрожує у разі посилення катастрофічними наслідками для величезної території, включаючи територію Європи" — заявив він.

Крім того, путінський речник прокоментував ймовірність проведення так званих "референдумів" на території тимчасово окупованого Донбасу. За його словами, рішення щодо їх проведення повинні приймати виключно мешканці "звільнених" від "нацистів" територій, а не росії та порадив президенту України Володимиру Зеленському розмовляти про це не з владою рф, а безпосередньо з громадянами Донбасу.

"Ці плани щодо референдуму — у жителів регіону, а не у москви. Потрібно зрозуміти, до кого звертається Зеленський. Ми — невірна адреса, треба звертатися до своїх громадян, аби зрозуміти, чому вони не на його боці. Поки що немає ні переговорів, ні передумов до них", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти примушували персонал Запорізької АЕС відкрити приміщення енергоблоків, аби розмістити там вибухові речовини.