У Зеленського не вірять, що росія проведе "референдуми" на півдні України: названо причину

росіяни просто не встигнуть провести свої псведореферендуми до звільнення територій

На окупованих територіях України росіяни уже заявили про старт підготовки так званого референдуму про приєднання до рф. В адміністрації Володимира Зеленського у такий розвиток подій не вірять. Про це розповів заступник керівника Офісу президента з питань членства України в ЄС та НАТО Ігор Жовква.

В інтерв’ю "ЛБ" він заявив, що до "референдумів" не дійде, бо до того часу території перейдуть з-під контролю росіян назад до київської влади. Аргументуючи цю думку, Жовква нагадав, що окупанти постійно переносять строки своїх "референдумів". "Раніше йшлося про 11 вересня, бо це збігається з єдиним днем голосування у росії, потім почалися повідомлення про те, що, можливо, ці псевдо-референдуми відбуватимуться не у вересні, а пізніше", — сказав заступник голови ОП.

На думку Жовкви, така нечітка дата "голосування" свідчить про невпевненість москви у тому, що їй вдасться втримати загарбані території. Тому все, що залишається в такому разі кремлю, це транслювати подібну інформацію на внутрішню аудиторію.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки "Референдуми" у Херсоні та Маріуполі: Кирієнко та путін вирішили грати до кінця Експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфа" розповів, як Україна може перешкодити проведенню псевдореферендумів на окупованому півдні країни

Як повідомляв "Телеграф", у держдумі рф уже заявили, що готують підстави для "інтеграції" окупованих територій, але, знову ж таки, з використанням розмитих формулювань та нечітких строків.