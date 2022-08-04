У Зеленського не вірять, що росія проведе "референдуми" на півдні України: названо причину
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росіяни просто не встигнуть провести свої псведореферендуми до звільнення територій
На окупованих територіях України росіяни уже заявили про старт підготовки так званого референдуму про приєднання до рф. В адміністрації Володимира Зеленського у такий розвиток подій не вірять. Про це розповів заступник керівника Офісу президента з питань членства України в ЄС та НАТО Ігор Жовква.
В інтерв’ю "ЛБ" він заявив, що до "референдумів" не дійде, бо до того часу території перейдуть з-під контролю росіян назад до київської влади. Аргументуючи цю думку, Жовква нагадав, що окупанти постійно переносять строки своїх "референдумів". "Раніше йшлося про 11 вересня, бо це збігається з єдиним днем голосування у росії, потім почалися повідомлення про те, що, можливо, ці псевдо-референдуми відбуватимуться не у вересні, а пізніше", — сказав заступник голови ОП.
На думку Жовкви, така нечітка дата "голосування" свідчить про невпевненість москви у тому, що їй вдасться втримати загарбані території. Тому все, що залишається в такому разі кремлю, це транслювати подібну інформацію на внутрішню аудиторію.
Як повідомляв "Телеграф", у держдумі рф уже заявили, що готують підстави для "інтеграції" окупованих територій, але, знову ж таки, з використанням розмитих формулювань та нечітких строків.