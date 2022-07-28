У путіна офіційно визнали, що готують анексію територій України

Злочинне захоплення української землі російські політики називають "інтеграцією"

На тлі розмов про проведення псевдореферендумів про приєднання до рф частини Херсонської та Запорізької областей активізувалися і російські політики. Так, за словами керівника комітету Радфеду з конституційного законодавства андрія клішаса, восени на сесії парламенту росії буде розглянуто дуже серйозне питання. Йдеться про "інтеграцію" нових територій до складу рф.

Про це політик заявив у своєму особистому Telegram-каналі у четвер, 28 липня. За його словами, це стане "найважливішим завданням" усієї майбутньої сесії російських депутатів.

Конкретних територій, які може спробувати знову незаконно приєднати до свого складу, клішас не вказує, використовуючи досить розмиті формулювання.

"Цілком припускаю, що найважливішим завданням цьогорічної осінньої сесії Парламенту стане інтеграція нових територій у правовий простір російської федерації", — написав він.

Як повідомляє російське видання "Медуза", мова цілком може йти про ОРДЛО, які росіяни, ймовірно, спробують "об’єднати" з частково окупованими територіями південних областей в один новий "федеральний округ" росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на тимчасово захопленій території Запорізької області колаборанти неофіційно дали початок процесу підготовки до "референдуму".

Це підтверджують і газети-агітки, які зараз масово роздаються жителям Мелітополя.