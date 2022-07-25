Розраховують на ідіотів? У Мелітополі почали роздавати нові пропагандистські газети (фото)

У написане можуть повірити лише зовсім відірвані від реальності люди

Росіяни продовжують активно накачувати пропагандою мешканців Мелітополя Запорізької області — після "Запорізького вісника" окупанти почали розповсюджувати на захопленій території газету "Комсомольська правда. Запоріжжя".

Фото одного з випусків потрапили у розпорядження "Телеграфу". І, судячи з статей, вони розраховані на літнє населення, яке не має доступу до альтернативних джерел інформації, і зовсім відірвано від реального стану справ.

"Після "звільнення" — тільки розвиток!", — оголошує перша смуга газети пропагандистів. Загарбники обіцяють українцям розвиток промисловості на окупованих територіях, незважаючи на те, що самі систематично руйнують та обкрадають виробничу інфраструктуру.

Винуватцем усіх бід агресор традиційно називає країни Заходу.

Також загарбники активно вихваляються "зниженням" тарифів, реальна причина якого — що комунальники продовжують обслуговувати окуповані території за рахунок українського бюджету.

Крім того, в газеті називають імена зрадників України, які поплатяться за роботу на окупантів після повернення територій під контроль законної влади, серед них, зокрема, Євген Балицький та Віктор Ємельяненко.

Вихваляються ставленики росії і своїми виплатами, спрямованими насамперед на збір особистих даних місцевих жителів.

Крім іншого, яскраво розписують і нібито провали ЗСУ. У розпропаганди традиційно своя картина бойових дій, далека від реального стану справ.

Намагаються долучити до "руського миру" і українських дітей.

Попіарилися загарбники і на мелітопольських пенсіонерах та ветеранах.

Варто зауважити, що насправді у Мелітополі працює дуже потужний партизанський рух, який систематично бореться з окупантами.

Як раніше повідомляв "Телеграф", лише напередодні під Мелітополем підірвали залізницю, якою у військових цілях користувалися окупанти.