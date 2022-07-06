Черги пенсіонерів та техніка із радянським прапором: що відбувається в окупованому Мелітополі (фото, відео)
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Останні новини про життя в окупованому Мелітополі.
Мелітополь, друге за величиною місто Запорізької області, п’ятий місяць знаходиться в окупації. Російські загарбники намагаються встановлювати у місті свої порядки.
Мешканці, як і раніше, стикаються з проблемами зняття готівки та виплатами пенсій.
Окупанти почали видавати мелітопольцям пенсії в обмін на персональні дані. Але щоб отримати гроші, потрібно вистояти довгу чергу та записатися.
У розпорядженні "Телеграфу" з’явилося відео з окупованого Мелітополя, зняте 6 липня.
З кадрів видно, що люди стоять під палючим сонцем біля Пенсійного фонду. Пенсіонери приходять декілька разів, перевіряють свою чергу.
Місцеві жителі розповідають, що спочатку обіцяють усім видавати по 10 тисяч рублів. А потім зроблять перерахунок: у кого українська пенсія була меншою за 5 тисяч гривень, то й російську зроблять меншою, а у кого вона була більшою, то будуть додавати.
Крім того, містом регулярно курсує військова техніка з радянськими прапорами, що розвиваються.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Мелітополі проблеми зі стільниковим зв’язком. Жителям міста доводиться довгий час вистоювати в черзі, щоб купити сім-карти.
Крім того, окупанти намагаються "домовитися" з місцевими, змусити людей здати зброю, а підприємців співпрацювати. Але в той же час у місті працюють партизани і чинять опір.
А в ніч на 3 липня ЗСУ розгромили одну з ворожих баз у Мелітополі.