Черги пенсіонерів та техніка із радянським прапором: що відбувається в окупованому Мелітополі (фото, відео)

Останні новини про життя в окупованому Мелітополі.

Мелітополь, друге за величиною місто Запорізької області, п’ятий місяць знаходиться в окупації. Російські загарбники намагаються встановлювати у місті свої порядки.

Мешканці, як і раніше, стикаються з проблемами зняття готівки та виплатами пенсій.

Окупанти почали видавати мелітопольцям пенсії в обмін на персональні дані. Але щоб отримати гроші, потрібно вистояти довгу чергу та записатися.

У розпорядженні "Телеграфу" з’явилося відео з окупованого Мелітополя, зняте 6 липня.

З кадрів видно, що люди стоять під палючим сонцем біля Пенсійного фонду. Пенсіонери приходять декілька разів, перевіряють свою чергу.

Місцеві жителі розповідають, що спочатку обіцяють усім видавати по 10 тисяч рублів. А потім зроблять перерахунок: у кого українська пенсія була меншою за 5 тисяч гривень, то й російську зроблять меншою, а у кого вона була більшою, то будуть додавати.

Крім того, містом регулярно курсує військова техніка з радянськими прапорами, що розвиваються.

У місті багато російської військової техніки

Окупанти продовжують нав’язувати радянське минуле

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Мелітополі проблеми зі стільниковим зв’язком. Жителям міста доводиться довгий час вистоювати в черзі, щоб купити сім-карти.

Крім того, окупанти намагаються "домовитися" з місцевими, змусити людей здати зброю, а підприємців співпрацювати. Але в той же час у місті працюють партизани і чинять опір.

А в ніч на 3 липня ЗСУ розгромили одну з ворожих баз у Мелітополі.