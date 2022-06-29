Військових більше, ніж глядачів: окупанти влаштували чергове "свято" у Мелітополі (відео)

У Мелітополі окупанти влаштували свято під дулами автоматів.

Вже чотири місяці, як Мелітополь Запорізької області окуповано російськими військами.

Загарбники намагаються зробити з Мелітополя "зразкове радянське місто", але у них це погано виходить. Так, після невдалого "свята", приуроченого до дня росії 12 червня, окупанти влаштували чергове дійство — 26 червня вирішили відсвяткувати День молоді.

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У парку встановили сцену із триколорами та організували концерт. Ось тільки артистів виявилось більше, ніж глядачів.

Крім того, вся ця "урочистість" проходила під пильною охороною військових з автоматами.

У розпорядженні "Телеграфу" з’явилося відео з окупованого Мелітополя, зняте 26 червня.

Кадри свідчать про те, що містом регулярно курсує військова техніка, а вулиці патрулюють загарбники зі зброєю. Мелітопольці, як і раніше, ігнорують заходи окупантів.

Як повідомляють місцеві жителі: "Концерт зібрав пару десятків людей".

Зазначимо, з кожним днем ситуація у Мелітополі лише ускладнюється. Так, у мережі з’явилася інформація, що місцеві колаборанти заявили про необхідність запровадження смертної кари.

Крім того, окупанти постійно нав’язують мешканцям Мелітополя спогади про Таврійську губернію, яка раніше була на тій території.