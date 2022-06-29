Военных больше, чем зрителей: оккупанты устроили очередной "праздник" в Мелитополе (видео)

В Мелитополе оккупанты устроили праздник под дулами автоматов.

Уже четыре месяца, как Мелитополь Запорожской области оккупирован российскими войсками.

Захватчики пытаются сделать из Мелитополя "образцовый советский город", но у них это плохо получается. Так, после неудавшегося "праздника", приуроченного ко дню россии 12 июня, оккупанты устроили очередное торжество — 26 июня решили отпраздновать День молодежи.

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В парке установили сцену с триколорами и организовали концерт. Вот только артистов оказалось больше, чем зрителей.

Кроме того, все это "торжество" проходило под пристальной охраной военных с автоматами.

В распоряжении "Телеграфа" появилось видео из оккупированного Мелитополя, снятое 26 июня.

Кадры свидетельствуют о том, что по городу регулярно курсирует военная техника, а улицы патрулируют захватчики с оружием. Мелитопольцы по-прежнему игнорируют мероприятия оккупантов.

Как сообщает наш корреспондент из оккупации: "Концерт собрал пару десятков человек".

Отметим, с каждым днем ситуация в Мелитополе только усугубляется. Так, в сети появилась информация, что местные коллаборанты, заявили о необходимости введения смертной казни.

Кроме того, оккупанты постоянно навязывают жителям Мелитополя воспоминания о Таврической губернии, которая ранее была на той территории.