Життя в окупації. Мелітополь: людей виманюють на роботу в росію під звуки вибухів

Зібрали останні новини про життя в окупованій черешневій столиці України

На п’ятий місяць окупації, незважаючи на регулярні потужні удари Збройних сил України, окупанти Мелітополя продовжують спроби наводити у місті свої порядки.

Як дізнався "Телеграф", мешканців Мелітополя активно агітують їхати на роботу на територію росії, тоді як на вулицях міста повно російської військової техніки.

Тисяч вивезених дорослих та дітей із Маріуполя та інших міст росіянам здалося мало, і вони заманюють до себе українців ще й пропозицією роботи.

Серед іншого, сімейну пару з дітьми запрошують попрацювати на фермі під Санкт-Петербургом за 70 тисяч рублів на сім’ю на місяць (близько 36 тисяч гривень).

Пропонують працювати і на місці будівельниками із щотижневою оплатою.

Крім того, окупанти намагаються "домовитися" з місцевими, змусити людей здати зброю, а підприємців співпрацювати.

Мешканцям Мелітополя обіцяють нагороду за здачу зброї

Окупанти розповідають підприємцям, як їм працювати

А під приводом видачі 10 тисяч рублів (~5 тис. грн) у людей збирають особисті дані.

Отримані дані потім можна використовувати на шкоду людям

Все це відбувається під звуки вибухів, як було в ніч на 3 липня, коли ЗСУ розгромили одну з ворожих баз у Мелітополі.

Також на вулицях досі дуже багато російської військової техніки. У розпорядження "Телеграфу" потрапило відео з нею зблизька:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як в Енергодарі катують та викрадають співробітників ЗАЕС.