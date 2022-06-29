В Енергодарі окупанти викрадають і катують співробітників АЕС, вимагаючи гроші: розповідь одного з них

Росіяни у будь-який спосіб намагаються домогтися потрібних їм "свідчень"

Запорізька атомна електростанція, що знаходиться в тимчасово окупованому Енергодарі, вже перетворилася на справжню військову базу російських солдатів. При цьому загарбники ще й готуються до нових провокацій, які допомогли б їм влаштувати ще більше безчинств до моменту звільнення міста бійцями ЗСУ.

Плани росіян, які спочатку опублікували у пресслужбі "Енергоатому", підтвердило "Телеграфу" і особисте джерело. Поспілкувавшись з одним із співробітників станції, нам вдалося дізнатися про реальну картину того, що відбувається на ЗАЕС.

Наш співрозмовник говорить, що більшість працівників підприємства були на допитах у російських окупантів. Він щасливим винятком не став, тому відчув на собі всі "принади" хваленого "російського світу".

"Людей викрадають і під тортурами знімають відео про те, що хочуть, — каже енергодарець. — При мені одного чоловіка вбили струмом під час тортур".

При цьому шансом вибратися з таких допитів є гроші. Окупанти оцінюють свободу українців у суму від 10 до 50 тисяч гривень. Керівництво в Києві обіцяє виплатити премії працівникам ЗАЕС після деокупації, однак, як зізнається співрозмовник "Телеграфа", ситуація важка.

Провокація, про яку повідомляє "Енергоатом", має полягати в тому, що простих співробітників станції збираються звинуватити у зберіганні зброї на робочому місці. У планах окупантів — зняти відео, на якому українці зізнаються у скиданні боєприпасів чи іншої техніки до бетонних чаш для охолоджувальних басейнів підприємства.

Якщо це вийде, росіяни наполягатимуть на осушенні цих басейнів, а також зупинці охолоджувального обладнання, у тому числі насосів. У разі успіху загарбників, всій Європі може загрожувати серйозна ядерна небезпека — через проведення таких непростих робіт, та ще й у спекотну пору року.

Плюс до всього цього самі російські солдати можуть замінувати ті самі бетонні чаші, щоб згодом звинуватити в цьому саме українську сторону.

Нагадаємо, попри засилля окупантів в Енергодарі все одно залишаються партизани, які чекають на ВСУ і влаштовують диверсії загарбникам. Так, у червні їм вдалося "проводити" на той світ одразу двох російських солдатів. Детальніше про це – у нашому матеріалі.